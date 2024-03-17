Президентские выборы в России: в Алматы продлили время работы участков
Опубликовано:
В Алматы продлили время работы избирательных участков, на которых можно проголосовать за кандидата в президенты России, передает NUR.KZ со ссылкой на Генконсульство России в Алматы.
"Уважаемые избиратели! С целью обеспечения избирательных прав граждан председателями УИК 8133 и 8134 города Алматы, принято решение о продлении времени голосования на выборах президента Российской Федерации до 21:00 (по местному времени)", – пишет в Telegram Генеральное консульство РФ в Алматы.
Ранее, напомним, в Алматы можно было попасть на избирательный участок до 20:00 по местному времени.
Здесь мы рассказывали об очередях, которые образовались у избирательных участков в казахстанских городах.
Выборы президента в России
17 марта – третий и последний день выборов президента в России 2024 года. Всего в них участвуют четыре кандидата:
- действующий президент России Владимир Путин;
- депутат от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Николай Харитонов;
- глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий;
- вице-спикер Государственной думы из партии "Новые люди" Владислав Даванков.
В связи с этим по всей России, и не только, заработали избирательные участки. В Казахстане принять участие в выборах можно в четырех городах – все они, по информации на сайте посольства РФ в РК, разделены по регионам:
– Астана (Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская области, область Ұлытау):
- ул. Кенесары, д. 39 (представительство "Россотрудничества" – Русский дом в Астане).
– Алматы (Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области, область Жетісу, города Алматы, Шымкент):
- ул. Жандосова, д. 4 (Генконсульство России в Алматы).
– Уральск (Западно-Казахстанская, Актюбинская, Мангистауская и Атырауская области):
- ул. Мухита, д. 78 (Генконсульство России в Уральске).
– Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, область Абай):
- ул. Сагадата Нурмагамбетова, д. 2а (Генконсульство России в Усть-Каменогорске).
Кто может участвовать в голосовании?
В голосовании смогут принять участие граждане России (все пункты должны быть соблюдены):
- постоянно проживающие или временно находящиеся в РК;
- достигшие на день голосования возраста 18 лет;
- лично явившиеся на избирательный участок 17 марта в период с 08:00 до 20:00 (в Алматы – до 21:00);
- предъявившие документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2069742-prezidentskie-vybory-v-rossii-v-almaty-prodlili-vremya-raboty-uchastkov/