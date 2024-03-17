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Президентские выборы в России: в Алматы продлили время работы участков

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Избиратели у Генконсульства России в Лондоне
Избиратели у Генконсульства России в Лондоне. Фото: Benjamin Cremel / AFP / Getty Images

В Алматы продлили время работы избирательных участков, на которых можно проголосовать за кандидата в президенты России, передает NUR.KZ со ссылкой на Генконсульство России в Алматы.

"Уважаемые избиратели! С целью обеспечения избирательных прав граждан председателями УИК 8133 и 8134 города Алматы, принято решение о продлении времени голосования на выборах президента Российской Федерации до 21:00 (по местному времени)", – пишет в Telegram Генеральное консульство РФ в Алматы.

Ранее, напомним, в Алматы можно было попасть на избирательный участок до 20:00 по местному времени.

Здесь мы рассказывали об очередях, которые образовались у избирательных участков в казахстанских городах.

Выборы президента в России

17 марта – третий и последний день выборов президента в России 2024 года. Всего в них участвуют четыре кандидата:

  • действующий президент России Владимир Путин;
  • депутат от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Николай Харитонов;
  • глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий;
  • вице-спикер Государственной думы из партии "Новые люди" Владислав Даванков.

В связи с этим по всей России, и не только, заработали избирательные участки. В Казахстане принять участие в выборах можно в четырех городах – все они, по информации на сайте посольства РФ в РК, разделены по регионам:

– Астана (Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская области, область Ұлытау):

  • ул. Кенесары, д. 39 (представительство "Россотрудничества" – Русский дом в Астане).

– Алматы (Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области, область Жетісу, города Алматы, Шымкент):

  • ул. Жандосова, д. 4 (Генконсульство России в Алматы).

– Уральск (Западно-Казахстанская, Актюбинская, Мангистауская и Атырауская области):

  • ул. Мухита, д. 78 (Генконсульство России в Уральске).

– Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, область Абай):

  • ул. Сагадата Нурмагамбетова, д. 2а (Генконсульство России в Усть-Каменогорске).

Кто может участвовать в голосовании?

В голосовании смогут принять участие граждане России (все пункты должны быть соблюдены):

  • постоянно проживающие или временно находящиеся в РК;
  • достигшие на день голосования возраста 18 лет;
  • лично явившиеся на избирательный участок 17 марта в период с 08:00 до 20:00 (в Алматы – до 21:00);
  • предъявившие документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2069742-prezidentskie-vybory-v-rossii-v-almaty-prodlili-vremya-raboty-uchastkov/

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