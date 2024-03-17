Президентские выборы в России: в Алматы продлили время работы участков

В Алматы продлили время работы избирательных участков, на которых можно проголосовать за кандидата в президенты России, передает NUR.KZ со ссылкой на Генконсульство России в Алматы.

"Уважаемые избиратели! С целью обеспечения избирательных прав граждан председателями УИК 8133 и 8134 города Алматы, принято решение о продлении времени голосования на выборах президента Российской Федерации до 21:00 (по местному времени)", – пишет в Telegram Генеральное консульство РФ в Алматы.

Ранее, напомним, в Алматы можно было попасть на избирательный участок до 20:00 по местному времени.

Здесь мы рассказывали об очередях, которые образовались у избирательных участков в казахстанских городах.

Выборы президента в России

17 марта – третий и последний день выборов президента в России 2024 года. Всего в них участвуют четыре кандидата:

действующий президент России Владимир Путин;

депутат от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Николай Харитонов;

глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий;

вице-спикер Государственной думы из партии "Новые люди" Владислав Даванков.

В связи с этим по всей России, и не только, заработали избирательные участки. В Казахстане принять участие в выборах можно в четырех городах – все они, по информации на сайте посольства РФ в РК, разделены по регионам:

– Астана (Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская области, область Ұлытау):

ул. Кенесары, д. 39 (представительство "Россотрудничества" – Русский дом в Астане).

– Алматы (Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области, область Жетісу, города Алматы, Шымкент):

ул. Жандосова, д. 4 (Генконсульство России в Алматы).

– Уральск (Западно-Казахстанская, Актюбинская, Мангистауская и Атырауская области):

ул. Мухита, д. 78 (Генконсульство России в Уральске).

– Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, область Абай):

ул. Сагадата Нурмагамбетова, д. 2а (Генконсульство России в Усть-Каменогорске).

Кто может участвовать в голосовании?

В голосовании смогут принять участие граждане России (все пункты должны быть соблюдены):