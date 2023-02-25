Казахстан поддержал позицию Китая по урегулированию российско-украинского кризиса

Флаг Казахстана. Иллюстративное фото: Christopher Pike / World Rugby / World Rugby / Getty Images

В субботу Министерство иностранных дел РК опубликовало в своем Telegram-канале заявление в поддержку позиции КНР по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Ниже приводим полный текст заявления, опубликованного МИД РК.

"Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций.

Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН.

Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации.

Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции Инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики", – говорится в тексте заявления внешнеполитического ведомства.

Видение Китая по разрешению конфликта

Напомним, накануне МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной.

Он представил собой список, состоящий из 12 пунктов:

Уважение суверенитета всех стран

Китай призвал стороны строго соблюдать общепризнанные нормы международного права, включая цели и принципы Устава ООН.

"Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть защищены. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества", – говорилось в плане.

Отказ от менталитета холодной войны

"Безопасность региона не должна обеспечиваться усилением или расширением военных блоков. К законным интересам безопасности и заботам всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их.

Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны способствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", – считают в Китае.

Прекращение боевых действий

"Все стороны должны сохранять рациональность и проявлять сдержанность, избегать раздувания пламени и обострения напряженности и не допускать дальнейшего обострения или даже выхода кризиса из-под контроля.

Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем возобновлении прямого диалога, с тем чтобы постепенно деэскалировать ситуацию и в конечном итоге достичь прекращения огня", – говорилось в плане.

Возобновление мирных переговоров

"Диалог и переговоры – единственное жизнеспособное решение украинского кризиса, – считают в Китае. – Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса".

По мнению МИД КНР, "международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам, помогать сторонам в конфликте как можно скорее открыть путь к политическому урегулированию и создавать условия и платформы для возобновления переговоров".

Представители Китая также добавили, что "будут и впредь играть конструктивную роль в этом отношении".

Разрешение гуманитарного кризиса

"Гуманитарные операции должны следовать принципам нейтралитета и беспристрастности, а гуманитарные вопросы не должны политизироваться. Безопасность гражданских лиц должна быть эффективно защищена, и должны быть созданы гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц из зон конфликтов.

Необходимы усилия по увеличению гуманитарной помощи в соответствующих районах, улучшению гуманитарных условий и обеспечению быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа с целью предотвращения гуманитарного кризиса в более широком масштабе. Следует поддержать ООН в выполнении координирующей роли в направлении гуманитарной помощи в зоны конфликтов", – говорится в заявлении МИД Китая.

Защита гражданского населения и военнопленных

"Стороны в конфликте должны строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападения на гражданских лиц или гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта и уважать основные права военнопленных", – отмечают в МИД КНР.

Подчеркивается, что Китай "поддерживает обмен военнопленными между Россией и Украиной и призывает все стороны создать для этого более благоприятные условия".

Обеспечение безопасности атомных электростанций

Также в Китае выступают против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и призывают все стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности (КЯБ), и решительно избегать техногенных ядерных аварий.

"Китай поддерживает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в его конструктивной роли в содействии обеспечению безопасности и надежности мирных ядерных установок", – говорилось в заявлении МИД.

Снижение стратегических рисков

"Нельзя применять ядерное оружие и нельзя вести ядерные войны. Следует противостоять угрозе или применению ядерного оружия. Необходимо предотвратить распространение ядерного оружия и ядерный кризис.

Китай выступает против исследований, разработки и применения химического и биологического оружия любой страной при любых обстоятельствах", – заявили в КНР.

Содействие экспорту зерна

МИД КНР считает, что "всем сторонам необходимо эффективно и сбалансированно реализовать Черноморскую зерновую инициативу, подписанную Россией, Турцией, Украиной и ООН, и поддержать важную роль ООН в этом отношении".

"Инициатива сотрудничества в области глобальной продовольственной безопасности, предложенная Китаем, обеспечивает реальное решение глобального продовольственного кризиса", – добавили в ведомстве.

Прекращение односторонних санкций

Так, по мнению китайской стороны, санкции лишь создают новые проблемы.

"Некоторые страны должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и "юрисдикцией длинных рук" в отношении других стран, чтобы внести свой вклад в деэскалацию украинского кризиса и создать условия для развития экономики развивающихся стран и улучшения жизни их людей", – заявили в КНР.

Поддержание стабильности промышленных цепочек и цепочек поставок

"Все стороны должны искренне поддерживать существующую мировую экономическую систему и выступать против использования мировой экономики в качестве инструмента или оружия в политических целях.

Необходимы совместные усилия, чтобы смягчить последствия кризиса и не допустить, чтобы он нарушил международное сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли продовольствием и транспортом и подорвал восстановление мировой экономики", – говорилось в сообщении МИД.

Содействие послевоенному восстановлению

"Международному сообществу необходимо принять меры для поддержки постконфликтного восстановления в зонах конфликтов. Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании", – заключили в МИД Китая.

Позже официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отреагировал на критику недавно опубликованного заявления. В частности, он ответил на упреки в том, что в этих предложениях отсутствует "что-либо новое".

"Я думаю, что соответствующие лица распространяют какие-то необоснованные мнения, чтобы очернить Китай", – сказал дипломат.

Какие именно пункты плана подверглись критике со стороны международного сообщества, можно узнать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2010830-kazahstan-podderzhal-pozitsiyu-kitaya-po-uregulirovaniyu-rossiysko-ukrainskogo-krizisa/