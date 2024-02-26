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Зеленский заявил, что на войне с Россией погибла 31 тыс. украинских военных. Какие еще оценки звучали в прошлом

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Кладбище, на котором похоронены украинские солдаты
Кладбище. Фото: Anadolu Agency / Contributor/ Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, что за два года войны потери Украины убитыми составили 31 тысячу человек, российская же армия потеряла в шесть раз больше. Какие еще оценки потерь двух сторон звучали в прессе и какими аргументами пользуются их авторы.

Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что, по оценкам украинской стороны, Россия потеряла убитыми около 180 тысяч, а ее общие безвозвратные потери составляют до полумиллиона.

При этом он опроверг звучащие в российских и американских СМИ данные о том, что Украина потеряла на войне намного больше военных.

Заявление Зеленского звучало так: «31 тысяча украинцев, военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, как там врет Путин со своим брехливым окружением. Но тем не менее каждая эта потеря — это для нас большие потери. Россияне — их погибло 180 тысяч. Всего потерь погибших и раненых в России — 180 тыс. смертей, я не знаю, сколько без вести пропавших у них, знаю, что до 500 тысяч в сумме с ранеными».

Что говорилось об украинских потерях ранее

Украина до сих пор не публиковала официальные данные о своих потерях. Не делает этого и Россия.

Четыре дня назад в интервью американскому каналу Fox News Зеленский сказал, что соотношение российских и украинских потерь убитыми составляет один к пяти. «На одного нашего солдата, который погиб в бою, приходится пять российских солдат», — заявил украинский президент.

«Относительно потерь россиян — по данным вашего Министерства обороны, их более 400 тыс. Верно ли это?» — спросил журналист Fox News. «Ну, они потеряли более 400 тыс.», — сказал в ответ Зеленский.

Такова официальная оценка российских потерь, которую дают украинские военные: в сводке генштаба ВСУ на 25 февраля говорится о почти 410 тысячах «ориентировочных» безвозвратных потерь у россиян.

Из диалога Зеленского с журналистом Fox News можно было бы предположить, что потери Украины могут составлять около 80 тыс. человек погибшими. Однако согласно ранее данным разъяснениям Минобороны Украины, в публикуемые Киевом цифры российских потерь включают не только убитых, но и раненных.

Кроме того, публично озвученная Зеленским цифра потерь могла быть несколько занижена из-за особенностей формулировок. В нее могли не включить потери подразделений, формально относящихся к Министерству внутренних дел Украины. А эти бригады сейчас составляют до 20% всех сил, задействованных на фронте.

В августе 2023 американская газета New York Times, сославшись на анонимных представителей властей США, написала, что, по оценкам американской разведки, украинские войска потеряли к тому времени примерно 70 тысяч убитыми и 120 тысяч ранеными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2063125-zelenskiy-zayavil-chto-na-voyne-s-rossiey-pogibla-31-tys-ukrainskih-voennyh-kakie-esche-otsenki-zvuchali-v-proshlom/

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