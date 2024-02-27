Fox News: Резолюцию об отстранении Байдена хотят внести в Конгресс США
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Член палаты представителей США Кен Бак заявил, что планирует внести в Конгресс резолюцию об отстранении Байдена из-за сомнений в его "умственной выносливости", передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.
Республиканец от штата Колорадо и член палаты представителей США Кен Бак сообщил американскому телеканалу Fox News Digital, что он планирует представить Конгрессу резолюцию, призывающую кабинет Байдена применить 25-ю поправку к Конституции.
В данной поправке определяется порядок осуществления полномочий президента при досрочном прекращении полномочий (президентом становится вице-президент) и порядок замещения вакантной должности вице-президента (новый вице-президент утверждается Конгрессом по представлению президента).
Бак отметил, что поводом для принятия такого решения послужил доклад специального прокурора Роберта Гура об обращении Джо Байдена с секретными документами.
"В отчете были изложены многочисленные случаи, которые были представлены на всеобщее обозрение, что свидетельствует о явном снижении когнитивных функций президента Байдена и недостатке умственной выносливости.
Социальные вызовы и угрозы безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны, и требуют от главы исполнительной власти сильных умственных и физических способностей.
Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить нашу страну на первое место и двигаться вперед в применении 25-й поправки", - заявил член палаты представителей США.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2063146-fox-news-rezolyutsiyu-ob-otstranenii-baydena-hotyat-vnesti-v-kongress-ssha/