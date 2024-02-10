Доклад с упоминанием "плохой памяти пожилого" Байдена вызвал скандал в США. Демократы вступились за президента

Представители Демократической партии публично высказываются в поддержку Джо Байдена, после публикации отчета, в котором американский президент назван "пожилым человеком с благими намерениями и плохой памятью".

На этой неделе было объявлено, что Минюст США не будет предъявлять Байдену обвинения из-за нарушения правил обращения с совершенно секретными файлами. Однако формулировки из доклада о расследовании спецпрокурора Роберта Хура уже успели вызвать политический скандал в США.

Вице-президент Камала Харрис назвала сделанное Хуром описание Байдена как пожилого человека с плохой памятью «неоправданным, неточным и неуместным».

Роберт Хур — бывший федеральный прокурор в штате Мэриленд, назначенный на эту должность при администрации Дональда Трампа, — возглавил расследование об обращении Байдена с секретными документами в прошлом году.

Опубликованный доклад Хура включал письмо от Белого дома с просьбой пересмотреть комментарии о проблемах с памятью президента «в манере, которая бы не выходила за рамки ваших компетенций и полномочий».

Харрис, ранее работавшая прокурором, высказала схожие претензии на пресс-конференции в пятницу.

"То, как поведение президента было описано в этом докладе, не могло быть более неверным фактически, и явно было политически мотивированным", — сказала она.

"Когда дело доходит до роли и ответственности прокурора в такой ситуации, хотелось бы ожидать большей добросовестности", — добавила Харрис.

Опрошенные Би-би-си демократы в Вашингтоне также заявили, что, по их мнению, высказывания Хура выходят за рамки расследования.

«Я считаю, что это было совершенно неуместное использование полномочий специального прокурора и роли специального прокурора», — заявил сенатор от штата Орегон Джефф Меркли.

«Очень жаль, что он забрел на территорию, которая была настолько неподходящей», — добавил он.

Тина Смит из Миннесоты назвала комментарии Хура «возмутительными» и «гадкими», обвинив его в «явной политизации» своей роли специального прокурора.

С начала предвыборной кампании Байдена опасения по поводу его возраста и ментальных способностей высказывались неоднократно.

Президенту США 81 год, он всего на несколько лет старше 77-летнего Дональда Трампа — своего потенциального соперника на выборах.

Доклад спецпрокурора вряд ли мог успокоить избирателей. В документе в частности утверждалось, что в ходе допросов Байден не смог вспомнить, когда он был вице-президентом, а также когда умер его сын Бо.

Однако демократы, говорившие с Би-би-си в пятницу, заявили, что по-прежнему не сомневаются в умственных способностях президента.

Говоря о докладе Хура, сенатор из Джорджии Джон Оссофф описал ситуацию так: «Нет рекомендации выдвинуть обвинения. Необычный комментарий, отклоняющийся от того, что обычно можно ожидать от узкоспециализированного и содержательного отчета. В конечном итоге просто шум».

Самый молодой член Сената Оссофф подчеркнул, что в последние месяцы провел «значительное количество времени с президентом» и считает Байдена проницательным, сосредоточенным и эффективным человеком.

Сенатор Крис Ван Холлен от Мэриленда на пресс-конференции в пятницу назвал Байдена «вдумчивым и опытным».

По его словам, демократы по-прежнему «абсолютно уверены» в президенте: «Мы хотим поддерживать того, кто понимает, что нужно этой стране».

Представители Республиканской партии в свою очередь говорят, что замечания Хура добавляют опасений в том, что Байден не может выполнять функции президента.

«Он делает все, что в его силах, но его силы начинают вызывать у меня беспокойство», — сказал Би-би-си сенатор от Северной Каролины Том Тиллис.

«Мне не важно, 78 вам лет или 178, если вы собираетесь стать лидером свободного мира, вы должны на 100% показывать свою лучшую игру», — сказал Тиллис, который считается умеренным республиканцем.

Обеспокоенность по поводу возраста Байдена является «постоянной проблемой» для его предвыборной кампании, заявил Би-би-си Ларри Сабато, директор Центра политики Университета Вирджинии.

Опросы показывают, что Трамп не сталкивается с такой же критикой со стороны избирателей по поводу своего возраста, несмотря на то, что тоже допускает ошибки и оговорки в ходе предвыборной кампании.

В последние месяцы и Байден, и Трамп во время публичных выступлений, несколько раз путали имена мировых лидеров и американских политиков.

Однако напыщенность Трампа и его «постоянная позиция в наступлении» могут способствовать восприятию его как более энергичного кандидата, говорит Крис Борик, директор Института общественного мнения колледжа Мюленберга.

По его словам, вопросы по поводу возраста похоже не преследуют Трампа так же настойчиво, как Байдена.

Президенту нужно будет опровергнуть мнение, что он ментально не пригоден для занимаемой должности, поскольку это стало серьезной проблемой для его предвыборной кампании, считает Борик.