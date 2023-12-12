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Байден заявил, что его умерший 21 год назад отец пережил атаку ХАМАС (видео)

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: twitter.com/POTUS

Американский президент Джо Байден заявил, что его отец, умерший в 2002 году, пережил атаку группировки ХАМАС в Израиле 7 октября, передает NUR.KZ.

Президент США, выступая в Белом доме на приеме в честь Хануки, заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле в начале октября.

"После 7 октября мой отец… отец вернулся в свой кибуц спасать оставшееся от его дома. Разрушенный дом, в котором он прятался с женой и дочерью 20 часов", — сказал он.

Позже выяснилось, что Байден рассказал историю о человеке, который потерял сына в ходе атаки, по ошибке назвал его "своим отцом".

Его рассказ начинается с 13 минуты 36 секунды.

Добавим, что по информации на сайте The Baltimore Sun, Джозеф Байден-старший скончался в сентябре 2002 года в возрасте 86 лет.

Напомним, еще в апреле президент США Джо Байден посетил город Роллинг Форк в штате Миссисипи, который пострадал от разрушительного торнадо. Выступая с речью перед горожанами, Байден случайно оговорился. Он по ошибке дважды назвал город Роллинг Форк "Роллинг Стоун", что вызывает ассоциации с известной британской рок-группой Rolling Stones.

Позже бывший врач Белого дома Ронни Джексон потребовал от президента США Джо Байдена, чтобы он сдал тест на умственные способности или отказался от участия в предстоящих выборах.

А в прошлом месяце экс-врач Белого дома снова заявил о недееспособности президента США Джо Байдена, который "деградировал" за время пребывания на посту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050497-bayden-zayavil-chto-ego-umershiy-21-god-nazad-otets-perezhil-ataku-hamas/

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