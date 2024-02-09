"Я знаю, что я, черт возьми, делаю": Байден выступил с неанонсированным обращением к нации

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с неанонсированным ранее обращением к нации. Главная тема обращения - доклад спецпрокурора Хёра, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В частности, президента США возмутила часть отчета спецпрокурора о ненадлежащем хранении американским лидером документов, в которой глава США назван "пожилым мужчиной с проблемами с памятью".

"Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я снова поставил эту страну на ноги", - заявил Байден в Белом доме.

Комментируя слова спецпрокурора из отчета о том, что президент США не помнит, когда умер его сын, Байден сжал зубы от гнева, пишет издание.

"Как он, черт возьми, смел поднимать эту тему!" - заявил президент США.

Байден подчеркнул, что помнит, когда скончался его сын, и проводит поминальные мероприятия.

"Мне не нужно, чтобы кто-то мне напоминал об этом", - отметил американский лидер.

Президент США заверил, что с его памятью "все хорошо".

"Посмотрите, что я сделал за президентство", - предложил Байден.

Как уточняет издание, накануне специальный прокурор Роберт Хёр опубликовал доклад по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом.

Согласно докладу, американскому президенту не грозит уголовное преследование после проведенного расследования. В документе Хёр отмечает, что Байден хранил секретные бумаги по "невинной ошибке" из-за проблем с памятью и даже не вспомнил, когда был вице-президентом.

Напомним, что в начале недели Байден рассказал, что недавно встретился с Франсуа Миттераном - президентом Франции, который умер в 1996 году.