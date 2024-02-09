"Я знаю, что я, черт возьми, делаю": Байден выступил с неанонсированным обращением к нации
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с неанонсированным ранее обращением к нации. Главная тема обращения - доклад спецпрокурора Хёра, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
В частности, президента США возмутила часть отчета спецпрокурора о ненадлежащем хранении американским лидером документов, в которой глава США назван "пожилым мужчиной с проблемами с памятью".
"Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я снова поставил эту страну на ноги", - заявил Байден в Белом доме.
Комментируя слова спецпрокурора из отчета о том, что президент США не помнит, когда умер его сын, Байден сжал зубы от гнева, пишет издание.
"Как он, черт возьми, смел поднимать эту тему!" - заявил президент США.
Байден подчеркнул, что помнит, когда скончался его сын, и проводит поминальные мероприятия.
"Мне не нужно, чтобы кто-то мне напоминал об этом", - отметил американский лидер.
Президент США заверил, что с его памятью "все хорошо".
"Посмотрите, что я сделал за президентство", - предложил Байден.
Как уточняет издание, накануне специальный прокурор Роберт Хёр опубликовал доклад по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом.
Согласно докладу, американскому президенту не грозит уголовное преследование после проведенного расследования. В документе Хёр отмечает, что Байден хранил секретные бумаги по "невинной ошибке" из-за проблем с памятью и даже не вспомнил, когда был вице-президентом.
Напомним, что в начале недели Байден рассказал, что недавно встретился с Франсуа Миттераном - президентом Франции, который умер в 1996 году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060021-ya-znayu-chto-ya-chert-vozmi-delayu-baydena-razozlil-doklad-spetsprokurora/