Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Я знаю, что я, черт возьми, делаю": Байден выступил с неанонсированным обращением к нации

Опубликовано:

Выступление Джо Байдена
Президент США Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst/Getty Images

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с неанонсированным ранее обращением к нации. Главная тема обращения - доклад спецпрокурора Хёра, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В частности, президента США возмутила часть отчета спецпрокурора о ненадлежащем хранении американским лидером документов, в которой глава США назван "пожилым мужчиной с проблемами с памятью".

"Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я снова поставил эту страну на ноги", - заявил Байден в Белом доме.

Комментируя слова спецпрокурора из отчета о том, что президент США не помнит, когда умер его сын, Байден сжал зубы от гнева, пишет издание.

"Как он, черт возьми, смел поднимать эту тему!" - заявил президент США.

Байден подчеркнул, что помнит, когда скончался его сын, и проводит поминальные мероприятия.

"Мне не нужно, чтобы кто-то мне напоминал об этом", - отметил американский лидер.

Президент США заверил, что с его памятью "все хорошо".

"Посмотрите, что я сделал за президентство", - предложил Байден.

Как уточняет издание, накануне специальный прокурор Роберт Хёр опубликовал доклад по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом.

Согласно докладу, американскому президенту не грозит уголовное преследование после проведенного расследования. В документе Хёр отмечает, что Байден хранил секретные бумаги по "невинной ошибке" из-за проблем с памятью и даже не вспомнил, когда был вице-президентом.

Напомним, что в начале недели Байден рассказал, что недавно встретился с Франсуа Миттераном - президентом Франции, который умер в 1996 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060021-ya-znayu-chto-ya-chert-vozmi-delayu-baydena-razozlil-doklad-spetsprokurora/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.