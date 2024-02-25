Глава офиса Зеленского назвал дату возможного вступления Украины в НАТО

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина стремится получить приглашение в НАТО летом текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на его Telegram-канал.

"Только приглашение Украины в НАТО даст Европе и миру реальные шансы вернуться к настоящей безопасности. Его Украина стремится получить на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года", – написал он.

Ермак также считает, что если приглашение в НАТО не будет предоставлено Киеву на Вашингтонском саммите, то это приведет к новой эскалации – на Ближнем Востоке и в других регионах планеты.

Напомним, вчера в Украину во вторую годовщину войны прибыли председатель Еврокомиссии, премьер-министры Бельгии, Италии и Канады, а также экс-глава кабмина Великобритании Борис Джонсон.

Между тем еще в апреле прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены альянса согласны с тем, что Украина в будущем должна стать членом организации.

Однако в июле страны-члены НАТО заявили, что Украина может присоединиться к военному альянсу, "когда союзники договорятся и будут выполнены условия", но не назвали никаких сроков.

НАТО (другие названия: Организация Североатлантического договора или Североатлантический альянс) – военный союз, первоначальной целью которого было создание противовеса советским войскам, размещенным в центральной и восточной Европе после Великой Отечественной войны. Такая информация приводится на сайте Британской энциклопедии.