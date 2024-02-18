Дания собирается передать Украине всю свою артиллерию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна передаст Украине всю свою артиллерию, так как сама ею не пользуется, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет информагентство, ссылаясь на местные СМИ, Метте Фредериксен отметила, что в краткосрочной перспективе Киеву нужно дать то, что он попросит.

В долгосрочной же перспективе, по ее словам, Украину следует принять в ЕС и НАТО.

"Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине", – призвала она.

Добавим, что согласно Толковому словарю Ушакова, артиллерия – это крупные огнестрельные орудия различных размеров и конструкций со всем оборудованием и принадлежностями, а также род войска, действующий артиллерийскими орудиями.

Напомним, вчера стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ночь на субботу сообщил о выводе украинских сил из Авдеевки в Донецкой области. Россиянам удалось окружить часть украинских войск и перерезать последнюю большую трассу, по которой осуществлялось снабжение оборонявшихся.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си объясняли, какое значение имеет это событие.