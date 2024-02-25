Европейские лидеры посетили Украину во вторую годовщину войны (фото, видео)

В Украину во вторую годовщину войны прибыли председатель Еврокомиссии, премьер-министры Бельгии, Италии и Канады, а также экс-глава кабмина Великобритании Борис Джонсон.

В Киев вчера, 24 февраля, прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы "отметить необычайную стойкость украинского народа".

"Сейчас, как никогда, мы твердо стоим на стороне Украины. Финансово, экономически, в военном отношении, морально. Пока страна не станет окончательно свободной", – написала она в соцсети X (бывший Twitter).

Также Украину во вторую годовщину войны посетили премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо и Бельгии Александр Де Кроо.

Кроме того, в Киев приехал и экс-глава кабмина Великобритании Борис Джонсон, об этом он сообщил в соцсети X.

"В эту мрачную вторую годовщину вторжения для меня большая честь находиться здесь, в Украине. Благодаря их несгибаемому мужеству я не сомневаюсь, что украинцы победят и изгонят войска Путина – при условии, что мы окажем им необходимую военную, политическую и экономическую помощь", – написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджия Мелони подписали двустороннее соглашение по безопасности между государствами. Он также сообщил в своем Telegram-канале, что они обсудили дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в "Большой семерке".

"Спасибо Италии за поддержку Украины, в частности обороноспособности и восстановления нашего государства, и за продолжение предоставления военной помощи Украине до конца 2024 года", – поблагодарил Зеленский.

Напомним, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году его страна намерена не только обороняться, но и наступать.

Как начались военные действия в Украине в 2022 году?

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили действия России касательно признания независимости ДНР и ЛНР.

Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам РФ на русском языке. Тогда он сообщил о введении чрезвычайного положения в стране, рассказал о попытке инициировать телефонный разговор с Путиным и заявил, что русские и украинцы разные, но это не повод быть врагами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины.