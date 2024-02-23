ЕС опубликовал 13-й пакет санкций против России: в нем упоминается Казахстан

Евросоюз принял 13-й пакет антироссийских ограничительных мер в связи со второй годовщиной начала полномасштабного вторжения России в Украину, передает NUR.KZ со ссылкой на Совет ЕС.

Совет ЕС постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Новые списки, согласованные сегодня, нацелены в первую очередь на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию, а также на представителей судебной власти, местных политиков и людей, ответственных за незаконную депортацию", - говорится в сообщении.

В заявлении Совета ЕС сказано, что совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс.

"На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

Некоторые из этих предприятий расположены в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция) и участвуют в обходе торговых ограничений, другие — российские предприятия, занимающиеся разработкой, производством и поставками электронные компоненты для военно-промышленного комплекса России", - говорится в сообщении.

Кроме того, был расширен список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности за счет добавления компонентов для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов.

ЕС также ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России. В частности, речь идет об электрических трансформаторах.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС планирует ввести новые санкции против компаний, сотрудничающих с Россией.

В декабре 2023 года в Евросоюзе согласовали 12-й пакет санкций против России, который включает в себя ряд новых ограничений. Туда же был введен пункт No Russia.

Как следует из справочной информации, ЕС вводит санкции против России после начала войны в Украине 24 февраля 2022 года, а также в ответ на незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что они дополняют меры, введенные против России с 2014 года в связи с аннексией Крыма и невыполнением Минских соглашений. Ограничения включают в себя индивидуальные, экономические санкции и визовые меры. К слову, первый пакет был введен 23 февраля 2022 года.

В декабре прошлого года в Министерстве нацэкономики высказались о компании, которая ранее попала под ограничения Министерства торговли США. В августе другая казахстанская компания попала под американские санкции из-за связей с КНДР.

В июле Украина наложила санкции на две компании из Казахстана – соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским.