Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз приостановили до лета

Опубликовано:

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Hollie Adams/Getty Images

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз отложили до июня. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Deutsche Welle.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по информации издания, накануне, 21 февраля, заявила о том, что переговоры с властями Украины о вступлении страны в Европейский Союз отложены предположительно до лета.

Глава Еврокомиссии указала на то, что не ожидает создания необходимой базы для переговоров до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

"Это займет некоторое время", - сказала Урсула фон дер Ляйен, добавив, что "возможно, ЕС будет готов к началу лета".

Как сообщает издание со ссылкой на фон дер Ляйен, в настоящее время Еврокомиссия работает над "рамками по руководящим принципам" переговоров с Украиной, которые затем должны единогласно одобрить все 27 стран-членов Евросоюза.

Напомним, в декабре сообщалось о том, что европейские лидеры решили начать переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение, принятое на саммите в Брюсселе, "победой" своей страны и Европы.

Президент Молдовы Майя Санду через пост в Х сообщила о радости, которую доставило всей стране это решение.

Украина и Молдова подали заявку на вступление в ЕС после того, как Россия начала военные действия в Украине в феврале 2022 года. Обеим странам был предоставлен статус кандидата в июне 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2062369-peregovory-o-vstuplenii-ukrainy-v-evrosoyuz-priostanovili-do-leta/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.