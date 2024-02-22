Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз приостановили до лета

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз отложили до июня. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Deutsche Welle.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по информации издания, накануне, 21 февраля, заявила о том, что переговоры с властями Украины о вступлении страны в Европейский Союз отложены предположительно до лета.

Глава Еврокомиссии указала на то, что не ожидает создания необходимой базы для переговоров до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

"Это займет некоторое время", - сказала Урсула фон дер Ляйен, добавив, что "возможно, ЕС будет готов к началу лета".

Как сообщает издание со ссылкой на фон дер Ляйен, в настоящее время Еврокомиссия работает над "рамками по руководящим принципам" переговоров с Украиной, которые затем должны единогласно одобрить все 27 стран-членов Евросоюза.

Напомним, в декабре сообщалось о том, что европейские лидеры решили начать переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение, принятое на саммите в Брюсселе, "победой" своей страны и Европы.

Президент Молдовы Майя Санду через сообщила о радости, которую доставило всей стране это решение.

Украина и Молдова подали заявку на вступление в ЕС после того, как Россия начала военные действия в Украине в феврале 2022 года. Обеим странам был предоставлен статус кандидата в июне 2022 года.