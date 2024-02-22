Российские газ, нефть, алмазы и многое другое: Британия объявила новый пакет санкций к годовщине вторжения в Украину

Британия ввела новые санкции к второй годовщине войны в Украине. Пакет затрагивает более 50 физических и юридических лиц, связанных с российскими оборонными предприятиями, компаниями по производству электроники, а также нефтяным и алмазным бизнесом.

В частности, под санкции попали производители боеприпасов, взрывчатых веществ, ракетных пусковых установок и ракет.

В заявлении главы Форин-офиса Дэвида Кэмерона, огласившего в четверг введение дополнительных санкций, говорится также, что новые меры нацелены нанести максимальный ущерб доходам российской экономики.

Британия намерена еще больше ограничить российскую торговлю металлами, алмазами и энергоносителями.

По словам Кэмерона, Путин надеялся на быструю победу над Украиной, рассчитывая на превосходство российской экономики над украинской, но он не учел, что экономики друзей Украины в 25 раз превышают его собственную.

«Через два года после начала войны мы едины в поддержке Украины. Наше международное экономическое давление означает, что Россия не может позволить себе это незаконное вторжение. Наши санкции лишают Путина ресурсов, в которых он отчаянно нуждается для финансирования своей буксующей войны», - заявил глава британского МИД.

Он пообещал, что Великобритания продолжит помогать Киеву, сколько понадобится.

Лондон рассчитывает, что новый пакет санкций подорвет снабжение российской армии достаточными объемами вооружений.

Кроме того, говорится в заявлении правительства Великобритании, новые меры продуманы с учетом неоднократных попыток режима Путина обойти прежние западные санкции.

В частности, Британия и ее партнеры по G7 намерены пресечь предпринимаемые Россией морские перевозки нефти.

По словам Дэвида Кэмерона, Британия также разработала свою первую, более широкую санкционную стратегию, которая подразумевает не только меры против конкретной страны, но и будущее взаимодействие с союзниками на фоне тревожной ситуации с безопасностью во всем мире.

Кто значится в новом списке:

Проект компании «Новатэк» под названием «Арктик СПГ-2», связанный с производством сжиженного газа, и его генеральный директор Олег Карпушин. А также ряд топ-менеджеров самого «Новатэка».

Новый генеральный директор группы алмазодобывающих компаний «АЛРОСА» Павел Маринычев и другие топ-менеджеры. По разным оценкам, «АЛРОСА» занимает долю в 30% на мировом алмазном рынке.

Глава совета директоров горнодобывающей металлургической компании «Мечел» Игорь Зюзин.

Пять руководителей высшего звена крупнейших российских производителей меди, цинка и стали.

ГП «Свердлов» - крупнейшее российское предприятие по производству боеприпасов.

Ключевые российские импортеры и производители станков.

Связанный с Россией нефтетрейдер Нильс Труст и его компания Paramount Energy & Commodities. По данным Лондона, Труст содействует беспрепятственной торговле российской нефтью вне зоны действия санкций Великобритании и G7, в том числе через ОАЭ.

Операторы российского теневого флота – компании Fractal Marine, Beks Ship Management и Active Shipping.

Турецкий поставщик электроники Cozum Yazilim Donanim Elektronik.

Компании Azia Shipping Company и Ibex Shipping INC, осуществлявшие поставки оружия из КНДР в Россию.

Три китайские компании, одна из них, по утверждению Лондона, занималась поставками беспилотников в Россию.

Отдельный санкционный список ЕС

Накануне Евросоюз также согласовал пакет санкций против России, в который вошли почти 200 юридических и физических лиц, обвиняемых в оказании Москве содействия в закупках оружия или в причастности к похищению украинских детей.

Представители Бельгии, которая сейчас председательствует в ЕС, заявили, что это один из самых широких пакетов мер, когда-либо одобренных Евросоюзом.

Сообщается, что наряду с российскими компаниями в него включены три предприятия из материкового Китая и одно базирующееся в Гонконге.

Накануне Британия также ввела санкции в отношении руководства колонии ИК-3 «Полярный волк», где 16 февраля умер Алексей Навальный.

Соратники Навального и Запад возлагают вину за смерть политика на российские власти и называют произошедшее убийством.