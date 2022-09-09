Король Карл III объявил Уильяма принцем Уэльским. Кейт Миддлтон стала принцессой Уэльской

Принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин. Фото: Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images

Король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к нации в качестве суверена. Его заранее записанное обращение транслировали британские СМИ.

В своем обращении король объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским, пишет РИА Новости.

"Как мой наследник Уильям становится герцогом Корнуолльским... Сегодня я с гордостью объявляю его принцем Уэльским", - приводит издание слова короля Карла III.

Ранее этот титул принадлежал самому принцу Чарльзу, который после восхождения на престол стал называться Карлом III.

Титул принца Уэльского не переходит автоматически после смерти монарха - его может пожаловать сам король. Титул принца Уэльского получает первый в очереди на престол член королевский семьи.

Таким образом, согласно протоколу, предполагается, что после Карла III королем станет Уильям.

Вместе с принцем Уильямом новый титул получила и его супруга Кейт Миддлтон. Теперь она будет зваться принцессой Уэльской. До нее этот титул принадлежал принцессе Диане.

супругов уже сменил название на "Принц и принцесса Уэльские".

Карл также выразил любовь сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые "продолжают устраивать свои жизни за рубежом".

Отметим, что после смерти Елизаветы II титулы принца и принцессы получили также дети принца Гарри и Меган Маркл, которые два года назад отказались от полномочий членов королевской семьи.

Что еще изменится в британской королевской семье со смертью королевы Елизаветы II, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987105-korol-karl-iii-obyavil-uilyama-printsem-uelskim/