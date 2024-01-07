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Первая предвыборная речь Байдена: Трамп – фундаментальная угроза демократии

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Джо Байден
Джо Байден. Фото: Kyle Mazza/Anadolu/Getty Images

В своей первой предвыборной речи 2024 года президент США Джо Байден предупредил избирателей об опасностях, грозящих стране в случае возвращения к власти своего вероятного оппонента Дональда Трампа. Байден назвал Трампа "фундаментальной угрозой американской демократии" и напомнил о нападении на Капитолий.

"Продолжит ли демократия быть священной миссией Америки, – это самый актуальный вопрос нашего времени (…) В нем вся суть выборов 2024 года", – подчеркнул нынешний президент в своей эмоциональной речи.

Трамп в свою очередь резко отреагировал на нее во время выступления перед своими сторонниками в штате Айова. Он назвал ее "жалкой страшилкой" и сказал, что Байден сам – угроза демократии.

"Послужной список Байдена – это непрерывная череда [проявлений] слабости, некомпетентности, коррупции и провалов", – заявил Трамп.

В своей речи Байден вернулся к теме, которую он поднимал снова и снова в последние годы. На этот раз он привел в пример нападение на Капитолий 6 января 2021 года, чтобы обосновать свою точку зрения.

В тот день сторонники Трампа ворвались здание Капитолия, в котором заседает Конгресс США, чтобы помешать законодателям утвердить победу Байдена на президентских выборах 2020 года. Это произошло за две недели до того, как он должен был вступить в должность.

"Тех, кто ему противостоит, он называет паразитами"

Трамп – самый вероятный кандидат на пост президента США от Республиканской партии – часто повторяет ложное утверждение о том, что выборы 2020 года были у него украдены.

Бывший президент даже пытался представить нападение 6 января как "прекрасный день" в своих публичных выступлениях. Он называл участников штурма "патриотами" и политическими заключенными и обещал помиловать их, если вернется в Белый дом.

Взяв под прицел эту риторику Трампа, Байден в своей речи обвинил его в попытке "украсть историю", при этом около 40 раз назвав своего соперника по имени.

"Толпа Трампа собралась не для мирного протеста, а для насильственного штурма, – сказал Байден. — Они были мятежниками, а не патриотами. Они там собрались не для того, чтобы защитить Конституцию, а чтобы уничтожить Конституцию".

"Тех, кто ему противостоит, он называет паразитами. Он говорит об отравлении крови американцев, повторяя те же самые выражения, которые использовались в нацистской Германии", – продолжил нынешний президент.

Предвыборный штаб Трампа пока не отреагировал на просьбу о комментариях.

Джейсон Миллер, старший советник предвыборного штаба Трампа, написал у себя в X (бывшем "твиттере"), что Байден "решил не строить свою кампанию на конкретных проблемах в 2024 году".

"Вместо того, чтобы помогать тем, кто страдает от "Байденомики" или из-за нашей дырявой южной границы, Байден планирует сделать правительство своим оружием против своего главного политического оппонента", – прокомментировал Миллер.

Байден в своих выступлениях снова и снова возвращается к теме сохранения демократии в США.

В 2020 году в своей президентской кампании он позиционировал себя как кандидат, способный вернуть Америку к нормальной жизни. Перед выборами в Палату представителей 2022 года Байден назвал их "битвой за душу нации".

Нынешнее предвыборное выступление Байдена состоялось недалеко от национального исторического парка Вэлли-Фордж в Пенсильвании. Это место было выбрано специально, чтобы подчеркнуть высокие ставки в президентской гонке. Вэлли-Фордж известен тем, что там во время американской Войны за независимость армия Джорджа Вашингтона пережила трудную зиму 1777-78 годов.

Даже музыка для выступления способствовала созданию атмосферы: когда Байден вышел на трибуну, из громкоговорителей звучала песня из хитового рэп-мюзикла "Гамильтон", посвященного отцам-основателям США.

После года неудачных попыток Байдена улучшить свои рейтинги путем привлечения внимания к своей экономической программе, в своей предвыборной кампании он решил вновь сосредоточиться на вопросе демократии.

Кампания Байдена построена на том, чтобы подчеркнуть резкие различия между ним и Трампом.

Фундаментальные вопросы

В прошлом эта стратегия уже показывала свою эффективность для Байдена.

Демократы превзошли ожидания на выборах в Конгресс 2022 года. Они обошли оппонентов-республиканцев с противоречивым взглядами, которые поддерживали Трампа и ставили под сомнение легитимность результатов выборов 2020 года.

Этот вопрос "имеет невероятный резонанс среди демократического электората", – отмечает Эшли Этьен, работавшая старшим советником на предвыборной кампании Байдена 2020 года.

"Нет ничего более фундаментального, чем демократия, для понимания того, кем мы являемся, – объясняет Этьен. – Но это выигрышная стратегия. Это выигрышное послание. И оно способствовало созданию невероятно широкой коалиции избирателей".

Союзники Байдена из демократического лагеря также, похоже, довольны его решением сосредоточиться на демократических ценностях в своей кампании.

"Приятно видеть, что президент сегодня переходит в наступление, чтобы говорить о демократии, говорить о свободе и говорить о том факте, что Трамп ставит все это под угрозу", – заявил журналистам губернатор Пенсильвании демократ Джош Шапиро.

Недавние опросы показали, что спустя три года после штурма Капитолия 6 января взгляды американцев на него резко различаются в зависимости от партийных предпочтений. Согласно опросу издания Washington Post и Университета Мэриленда, республиканцы теперь с меньшей вероятностью готовы признать, что это было насильственное нападение. А около четверти американцев верят в теорию заговора, согласно которой беспорядки спровоцировало ФБР, а не сторонники Трампа, показало исследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054247-pervaya-predvybornaya-rech-baydena-tramp-fundamentalnaya-ugroza-demokratii/

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