Удары США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене: что известно к этому часу

Еще один серьезный конфликт разгорается на Ближнем Востоке - США и Великобритания начали наносить удары по позициям хуситов в Йемене. С чего все началось и как на это отреагировали в мире - в нашем материале.

С чего все началось

Хуситы, как объясняет издание "Коммерсантъ", - это группировка мусульман-шиитов, исповедующих зейдитский мазхаб, одну из правых школ в исламе. Преимущественно они проживают на севере Йемена. По разным оценкам, их численность может достигать до трети населения страны (всего в Йемене проживает около 31 млн человек).

Осенью после обострения ситуации на Ближнем Востоке йеменские хуситы заявили о намерении нападать на все израильские суда в Красном море.

19 ноября они взяли на абордаж судно Galaxy Leader в Красном море, следовавшее под флагом Багамских островов. На момент захвата судно было сдано в аренду японской компании. Компания Ambrey, занимающаяся вопросами безопасности на море, сообщила, что "групповой владелец судна указан как Ray Car Carriers", материнская компания которого принадлежит израильскому бизнесмену Абрахаму "Рами" Унгару.

9 января хуситы совершили очередное нападение на торговые суда в Красном море. Подразделения ВМС США и Великобритании сбили 18 дронов и 3 ракеты, выпущенные в южную часть Красного моря в сторону международных морских маршрутов и находящихся на них десятков торговых судов.

Согласно информации ВС США, для атаки хуситы использовали разработанные в Иране беспилотники OWA UAVS, противокорабельные крылатые ракеты и противокорабельную баллистическую ракету. Они были сбиты американскими авианосцами USS Dwight D. Eisenhower, USS Gravely, USS Laboon, USS Mason, а также британским HMS Diamond.

Всего с ноября прошлого года хуситы совершили 26 нападений на коммерческие судоходные маршруты в Красном море. СМИ писали, что из-за атак повстанцев-хуситов на торговые суда в Красном море мировая торговля может оказаться под угрозой.

Удары США и Великобритании по позициям хуситов

В декабре министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря. Причиной запуска операции в Пентагоне назвали нападения йеменских хуситов на торговые суда.

"Недавняя эскалация безрассудных атак хуситов из Йемена угрожает свободному потоку торговли, подвергает опасности невинных моряков и нарушает международное право.

Это международная проблема, которая требует коллективных действий, поэтому сегодня я объявляю о запуске операции "Страж процветания", - заявили в американском ведомстве.

Несмотря на это, в середине декабря сообщалось, что йеменские хуситы, которые действуют при поддержке Ирана, продолжают обстреливать ракетами и беспилотниками торговые суда в Красном море.

В Вашингтоне заявляли, что в планирование операций против коммерческих судов в Красном море "глубоко вовлечен" Иран. В Тегеране не стали комментировать это заявление, но начальник Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Реза Накди заявил, что страна заставит закрыть и другие водные пути, помимо Красного моря, если "Америка и ее союзники продолжат совершать преступления" в Газе.

В начале января сообщалось, что военно-морские силы США уничтожили три судна хуситов, пытавшихся атаковать коммерческое судно. Члены экипажа были убиты, а четвертое судно хуситов покинуло район.

Сегодня стало известно, что авиация и боевые корабли США и Великобритании начали наносить удары по позициям хуситов в Йемене.

СМИ сообщают, что удары нанесены по целям в портовом городе Ходейда и в международном аэропорту столицы Йемена Саны.

Международные издания пишут, ссылаясь на американские и британские источники, что целями являются военные базы хуситов и склады оружия, в частности, беспилотников-камикадзе.

Как пишет РБК, ссылаясь на данные хуситов, от ударов американскими и британскими войсками пострадали:

авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;

районы близ международного аэропорта Ходейда на западе Йемена;

лагерь Кэлен в Сааде, северной провинции Йемена, где базируются хуситы;

аэропорт Таиз и другие части провинции Таиз на юго-западе Йемена;

аэропорт города Абс на северо-западе Йемена.

Удары наносились истребителями и ракетами "Томагавк", которые запустила атомная подводная лодка класса "Огайо" USS Florida, находящаяся в Красном море.

Реакция международного сообщества

Как сообщает DW, Совет Безопасности ООН 10 января принял резолюцию, внесенную Японией и США, которая самым решительным образом осуждает нападения хуситов на торговые суда в Красном море. "За" резолюцию проголосовали 11 государств, "против" ни одного. Четыре государства - Россия, Китай, Алжир и Мозамбик - воздержались.

В резолюции говорится, что атаки должны быть прекращены немедленно. Одновременно с этим к хуситам обращен призыв освободить захваченное в ноябре японское судно Galaxy Leader вместе с экипажем.

МИД Йемена, как пишет РБК, назвал удары по стране "агрессивным нападением" с использованием кораблей, подводных лодок и военных самолетов.

"Америке и Британии придется быть готовыми заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии", - заявил замминистра Хусейн Аль-Эззи.

Между тем Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Его слова приводит РИА Новости.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США - совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов - успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства на одном из важнейших водных маршрутов в мире", - говорится в заявлении Байдена.

По его данным, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую на сегодняшний день атаку против американских военных кораблей.

"Реакция международного сообщества на эти безрассудные нападения была единой и решительной", - указал глава США.

В Великобритании удары по Йемену назвали самообороной. Заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака появилось на официальном сайте офиса главы британского правительства.

Он подтвердил, что британские войска нанесли точечные удары по объектам хуситов в Йемене.

"Мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны вместе с США при поддержке со стороны Нидерландов, Канады и Бахрейна против целей, связанных с атаками (на коммерческие суда - прим. ред.), чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство", — говорится в заявлении Сунака.

На удары США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене отреагировали в Саудовской Аравии. МИД Саудовской Аравии призвал к сдержанности и избеганию эскалации, пишет РИА Новости.

"Королевство Саудовская Аравия с серьезной обеспокоенностью наблюдает за военными операциями в районе Красного моря и воздушными ударами, которым подверглись ряд объектов в Йеменской республике.

Королевство подтверждает важность сохранения безопасности и стабильности в районе Красного моря, где свобода судоходства является международным требованием в интересах всего мира, и призывает к сдержанности, избегать эскалации в свете происходящих в регионе событий", - говорится в сообщении.

Между тем Япония поддержала удары. Генсекретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил, что они расценивают действия США и Великобритании как меры, призванные не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, сообщает ТАСС.