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Война Израиля и ХАМАС: ЦАХАЛ заявляет о контроле над севером Газы; в Красном море обстреливают торговые суда

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Сектор Газа
Сектор Газа. Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Израильская армия утверждает, что добилась почти полного оперативного контроля над северной частью Газы и готовится расширить наземное наступление на другие районы сектора. Тем временем йеменские хуситы, действующие при поддержке Ирана, продолжают обстреливать ракетами и беспилотниками торговые суда в Красном море.

Хотя ЦАХАЛ говорит о контроле над севером Газы, Reuters передает, что воздушные удары там продолжаются. По данным агентства, в течение ночи на воскресенье израильские бомбили районы города Джабалия, который находится недалеко от северной границы Газы с Израилем.

Жители Джабалии также сообщают, что израильские танки вошли в город и ведут там огонь.

Судя по данным израильских военных, ЦАХАЛ встречает в Газе ожесточенное сопротивление. Армия Израиля объявила, что в боях в секторе погибли еще девять его солдат, в результате чего общее число погибших достигло 154.

Израиль утверждает, что с момента начала военной операции и вторжения в Газу было арестовано 700 палестинских боевиков. ХАМАС отвечает, что израильтяне убивают в основном женщин и детей.

Израиль уже давно призывает жителей покинуть северные районы Газы. Израильские военные также обстреливают цели в центральной и южной частях прибрежного анклава.

Армия Израиля опубликовала видео, на котором, как утверждается, видны туннели ХАМАС в районе Исса в городе Газа. Однако агентство Reuters не смогло подтвердить ни место, ни дату съемки.

Израиль обвиняет боевиков в том, что они размещают туннели и другие объекты военной инфраструктуры в жилых районах, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита. ХАМАС отрицает эти обвинения.

ХАМАС заявил, что из-за израильских бомбардировок потерял связь с группой, несущей ответственность за пятерых израильских заложников. Представитель израильских военных назвал эти утверждения «психологическим терроризмом» со стороны ХАМАС.

Число погибших в Газе достигло 20 258 человек, сообщило в субботу подконтрольное ХАМАС палестинское министерство здравоохранения.

Еще тысячи тел оказались под завалами. В субботней сводке министерства говорится, что только за предыдущий день был убит еще 201 человек и ранено 368. Почти все 2,3 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома.

Дипломатические усилия

В субботу израильский премьер Беньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден по телефону обсудили операцию Израиля в Газе.

Как сообщил Белый дом, Байден и Нетаньяху говорили о «целях и фазах» военных операций Израиля, необходимости защиты гражданского населения и освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС.

Байден «подчеркнул критическую необходимость защиты гражданского населения, включая тех, кто поддерживает операцию по оказанию гуманитарной помощи, и важность предоставления гражданским лицам возможности безопасного перемещения из районов продолжающихся боевых действий», говорится в сообщении Белого дома.

Нетаньяху, в свою очередь, «ясно дал понять, что Израиль будет продолжать войну до тех пор, пока все его цели не будут полностью достигнуты», заявили в офисе премьер-министра.

Вашингтон — главный союзник Израиля — продолжает поддерживать израильские власти, но при этом выражает озабоченность растущим числом жертв и гуманитарным кризисом в Газе. Американские официальные лица заявили, что ожидают скорого перехода Израиля к фазе меньшей интенсивности войны, когда операции ЦАХАЛ будут направлены исключительно против руководства ХАМАС и его инфраструктуры.

Байден сообщил журналистам, что он «не просил о прекращении огня», а офис Нетаньяху сообщил, что премьер-министр поблагодарил Байдена за позицию США в Совете Безопасности ООН.

В пятницу после нескольких дней дебатов Совбез ООН исключил из проекта резолюции призыв к немедленному прекращению войны, избежав таким образом неминуемого американского вето. США и Израиль выступают против прекращения огня, утверждая, что это позволит ХАМАС перегруппироваться и перевооружиться.

Вашингтон воздержался от участия в итоговом заявлении, в котором содержится призыв предпринять шаги для обеспечения «безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа» в Газу и «условий для устойчивого прекращения» боевых действий.

Новые нападения на суда

Тем временем йеменские хуситы, которые действуют при поддержке Ирана, продолжают обстреливать ракетами и беспилотниками торговые суда в Красном море.

С начала конфликта в Газе йеменские повстанцы заявили о солидарности с ХАМАС и обещали наносить удары по любым судам, по их мнению, связанным с Израилем.

Центральное командование США сообщило, что в субботу «две противокорабельные баллистические ракеты были выпущены по международным судоходным путям в южной части Красного моря из районов Йемена, контролируемых хуситами».

«По сообщениям, ни одно судно от баллистических ракет не пострадало», — пишут американские военные.

В сообщении также говорится, что военный корабль USS Laboon, патрулирующий этот район, «сбил четыре беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к американскому судну из районов Йемена, контролируемых хуситами».

Позже в субботу два танкера в южной части Красного моря сообщили о нападении беспилотников. Один из них попал по кораблю, в результате чего никто не пострадал; по второму беспилотник не попал.

По данным американских военных, в тот же день в Индийском океане беспилотник, запущенный с территории Ирана, поразил танкер с химикатами Chem Pluto. Это произошло примерно в 200 морских милях (370 км) от побережья Индии в 10:00 по местному времени (06:00 GMT). В результате на борту судна возник пожар, но его быстро потушили, и никто не пострадал.

В субботу Вашингтон заявил, что Иран «глубоко вовлечен» в планирование операций против коммерческих судов в Красном море.

Пресс-секретарь по вопросам национальной безопасности Эдриенн Уотсон заявила, что это «часть кампании по долгосрочной материальной поддержке и поощрению Ираном дестабилизирующих действий хуситов в регионе».

Иран не дал никаких комментариев. Однако бригадный генерал Мохаммад Реза Накди, начальник Корпуса стражей исламской революции, предупредил, что страна заставит закрыть и другие водные пути, помимо Красного моря, если «Америка и ее союзники продолжат совершать преступления» в Газе.

По его словам, это касается Средиземного моря и Гибралтарского пролива, однако никаких подробностей генерал не привел.

На минувшей неделе крупнейшие судоходные компании мира начали перенаправлять свои суда в обход Красного моря из-за продолжающихся обстрелов ракетами и беспилотниками со стороны Йемена. В США и Европе обсуждают возможность организации сил быстрого реагирования в районе для защиты торгового судоходства.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052356-voyna-izrailya-i-hamas-tsahal-zayavlyaet-o-kontrole-nad-severom-gazy-v-krasnom-more-obstrelivayut-torgovye-suda/

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