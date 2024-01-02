Украина вновь подверглась массовому ракетному обстрелу

Сегодня ранним утром территория Украины вновь подверглась массовому ракетному обстрелу. Тревогу объявили по всей стране. Есть пострадавшие, также наблюдаются перебои с водоснабжением, передает NUR.KZ.

Сегодня утром, 2 января, территория Украины подверглась массовому ракетному обстрелу. Тревогу объявили по всей стране, передает УНИАН.

В результате обстрела в Харькове погиб один человек, более 20 человек пострадали. В самом городе повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, а также другая гражданская инфраструктура, пишет "Украинская Правда".

Взрывы зафиксировали также на территории Киева. Обломки ракет, как сообщается, упали в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. В столице местами наблюдаются перебои с элекро- и водоснабжением. 13 человек пострадали.

Напомним, что перед этим Украина подвергалась массовому обстрелу ракет 29 декабря. Утром прозвучала воздушная тревога, а затем прогремела серия взрывов. Местные власти сообщили о погибших и раненых. Отмечается, что это была самая масштабная за последнее время воздушная атака. Было запущено более 100 ракет разных типов.

31 декабря, как сообщила Русская служба Би-би-си, украинская сторона нанесла удар по Белгороду. В МЧС РФ сообщили о гибели 20 человек.

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что они тоже хотят завершить конфликт с Украиной, но на своих условиях. По его словам, сдавать свои позиции они не собираются.