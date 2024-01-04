Впервые с августа Украина и Россия провели обмен военнопленными

Россия и Украина впервые с августа 2023 года провели многочисленный обмен военнопленными. В Россию вернулись 248 военных, в Украину – 230 человек.

В начале августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что из российского плена вернулись 22 военных. Однако тогда в Минобороны России обмен пленными не комментировали.

Вчера, 3 января, Минобороны РФ в своем Telegram-канале заявило, что результате сложного переговорного процесса были возвращены 248 российских военнослужащих.

"Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов.

Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил, что домой из России были возвращены более 200 пленных украинских военных.

"Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальная гвардия, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и Азовсталь.

Спасибо всем, кто, несмотря на все трудности, возвращает наших людей домой", – написал он.

По информации уполномоченного по правам человека в Верховной Раде Дмитрия Лубинца, в Украину вернулись 230 военнослужащих.

"2024 дал старт 49-му обмену. И сейчас уже 2828 защитников дома", – добавил он в своем Telegram-канале.

Напомним, в марте 2022 года в Министерстве обороны России заявили, что "количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека".

При этом официальных данных о военнопленных на тот момент от Украины не было.

В сентябре того же года стало известно, что 215 украинских граждан вернулись домой. Андрей Ермак тогда сообщил, что, 200 человек обменяли на Виктора Медведчука, которого в Украине обвинили в госизмене. Еще пять командиров "Азовстали" удалось обменять на 55 пленных российских военных.

В Москве обмен никак не прокомментировали.