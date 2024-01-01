Стали известны имена еще двух возможных кандидатов в президенты России

Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Малинкович и лидер ЛДПР Слуцкий подали документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидатов в президенты России, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Ранее, как пишет издание, съезд "Коммунистов России" выдвинул председателя ЦК партии Малинковича кандидатом в президенты России.

Документы в ЦИК для регистрации кандидатов в президенты подал и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Сегодня, 1 января, ЦИК России принял документы председателя ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что у ЦИК России есть 10 дней на принятие соответствующего решения.

Напомним, выборы президента России стартуют 15 марта 2024 года, они будут проходить три дня до 17 марта.

Действующий президент РФ Владимир Путин заявил, что собирается выдвигать свою кандидатуру. Позже эту новость прокомментировал координатор Cовета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Недавно стали известны и другие кандидаты на пост главы РФ – Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) на съезде в Москве выдвинула кандидатом Леонида Слуцкого, а "Партия роста" и "Новые люди" объединились и выдвинули единого кандидата – вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Между тем ЦИК России отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению журналистки Екатерины Дунцовой в президенты страны. В комиссии заявили, что в документах на ее выдвижение якобы обнаружено 100 ошибок. В их числе – качество подписей и неверный номер паспорта организатора сбора подписей.

Мы также писали, что подмосковный депутат Борис Надеждин, ранее уже заявлявший о намерении баллотироваться в президенты России, представил в ЦИК документы на выдвижение.