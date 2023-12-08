Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

Владимир Путин объявил, что собирается выдвигать свою кандидатуру в президенты России на следующих выборах, которые состоятся в марте 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин сообщит о своем решении выдвигаться на выборах президента, "когда посчитает нужным".

Также сегодня стало известно, что Центральная избирательная комиссия России официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Оно состоится 15, 16 и 17 марта.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин предложил спросить Конституционный суд (КС), можно ли внести в Конституцию поправку, которая обнуляет все президентские сроки и тем самым дает и самому Путину право заново баллотироваться на свой пост.

Владимир Путин согласился на предложенное в Госдуме обнуление сроков своих президентских полномочий путем внесения поправки в Конституцию, но при одном условии - если КС ее одобрит.

В марте 2021 года стало известно о том, что Госдума России приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента.

Как сообщается на официальном сайте Госдумы РФ, должность президента можно занимать не более двух сроков, но это ограничение "не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию".

Таким образом, прежние сроки действующего президента России Владимира Путина были "обнулены", что позволяет ему снова выдвигать свою кандидатуру на выборы главы государства. Также среди новых требований к российскому президенту числятся: возраст не моложе 35 лет, срок проживания в России не менее 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом.

В ноябре мы писали о том, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что следующий президент России должен быть таким же, как Владимир Путин.

В октябре Владимиру Путину исполнился 71 год. Праздник в этом году на высшем государственном посту он отмечал уже в 20-й раз.

Годы президентства Владимира Путина