Намерение Путина баллотироваться в президенты прокомментировали в Белом доме

Координатор СНБ по стратегическим коммуникациям Джон Кирби высказался по поводу заявления Владимира Путина участвовать в выборах президента РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Координатор Cовета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби принял участие в пресс-конференции в Лас-Вегасе, штат Невада.

Во время встречи с журналистами Кирби попросили прокомментировать намерение Владимира Путина участвовать в президентских выборах в России.

"Ну, это будет просто потрясающая гонка, не так ли? Это все, что я могу сказать по этому поводу", – ответил он на вопрос, смеясь.

Напомним, вчера Владимир Путин объявил, что собирается выдвигать свою кандидатуру в президенты России на следующих выборах, которые состоятся в 2024 году. Центральная избирательная комиссия РФ официально утвердила трехдневное голосование – оно состоится 15, 16 и 17 марта.

Отметим, что в марте 2021 года Госдума России приняла поправки, приводящие избирательное законодательство в соответствие с новыми нормами Конституции. Поправки давали право Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на пост главы государства.

Недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующий президент России должен быть таким же, как Владимир Путин.

Как пишет DW, о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах в России заявили находящийся в СИЗО бывший "министр обороны" самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), журналистка Екатерина Дунцова, депутат горсовета подмосковного Долгопрудного и экс-депутат Госдумы Борис Надеждин.

Также о желании поучаствовать в президентской гонке заявили житель Санкт-Петербурга Сергей Липатов и глава Национальной пенсионной ассоциации, бывший зампред столичного отделения партии "Яблоко" Анатолий Рабинович.