Неопознанный объект нарушил воздушное пространство Польши

Президент Польши созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства со стороны Украины 29 декабря утром.

На официальном сайте президента Польши говорится, что он сегодня созвал срочное совещание после нарушения воздушного пространства со стороны Украины.

"Президент Анджей Дуда говорил по телефону с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. Сегодня в Бюро национальной безопасности в 13:00 (18:00 по Астане) состоится срочная встреча с министром Косиняком-Камышем, начальником Генерального штаба Веславом Кукулой, оперативным командующим Вооруженными силами Мачием Клишем", – говорится в сообщении.

Вооруженные силы Польши в своем аккаунте в ранее сообщили, что 29 декабря утром неопознанный объект вошел в воздушное пространство их страны.

"Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий ВС мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства.

Позже, как передает Telegram-канал РБК, пресс-секретарь оперативного командования польской армии Яцек Горышевский сообщил, что Польша привела в боевую готовность все силы и средства.

По его словам, инцидент произошел в районе города Замосць (расположен в Люблинском воеводстве Польши, которое граничит с Львовской областью Украины), связь с объектом потеряна, ведется работа по установлению обстоятельств произошедшего.

Напомним, в ноябре прошлого года в польском населенном пункте Пшеводув, расположенном в нескольких километрах от границы с Украиной, упали две ракеты. Сообщалось о двух погибших.

Украина заявила, что ракеты, упавшие на территории Польши, являются российскими. В Минобороны России все обвинения отвергали, заявляя, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносили.

В связи с произошедшим страны G7 провели срочное совещание на полях саммита "Большой двадцатки", который проходил в те дни в Индонезии. Президент США Джо Байден заявил о низкой вероятности того, что ракеты были выпущены из России, хотя и предупредил, что данные – предварительные.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что всерьез воспринимает заявление России о том, что она не имеет отношения к упавшим ракетам. Турецкий лидер добавил, что это могла быть техническая ошибка.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ракеты, скорее всего, прилетели со стороны Украины, но не по вине самой страны.

Предположения Столтенберга подтвердил и глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох. По его словам, есть "много свидетельств того, что одна из ракет, которая должна была сбить российскую ракету, не попала в цель". Система самоуничтожения ракеты не сработала, поэтому и случилась трагедия, отметил Кумох.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские эксперты не будут участвовать в расследовании инцидента с падением ракеты в Польше, но их допустят к месту ЧП.