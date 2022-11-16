Эрдоган заявил, что ракеты, упавшие в Польше, могут быть не российскими

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout/Anadolu Agency / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что серьезно относится к заявлению России о своей непричастности к падению ракет в польской деревне Пшеводув. Об этом сообщает издание The Guardian.

Эрдоган, выступая на саммите G20 в Индонезии подчеркнул, что всерьез воспринимает заявление России о том, что она не имеет отношения к двум ракетам, которые упали в Польше близ украинской границы. Турецкий лидер добавил, что это могла быть и вовсе техническая ошибка.

"Я встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем. Складывается общее впечатление, что эта ракета не российского производства, и это заявление открывает путь к определенным фактам, поэтому мы не должны настаивать на том, что ракета была запущена из России. Это будет провокацией", – заявил Эрдоган.

Он также отметил, что "мир может быть установлен только через диалог, и мы хотим установить диалог".

Добавим, что турецкий президент с начала российско-украинского конфликта в конце февраля настаивал на проведении переговоров и мирном урегулировании конфликта.

Так, 29 марта в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и Украины. Стороны обсуждали условия прекращения военного конфликта, начавшегося в конце февраля. Тем не менее к завершению боевых действий это не привело.

В конце августа Эрдоган заявлял о намерении организовать переговоры Путина и Зеленского.

"Наша цель – для достижения прочного мира организовать переговоры между президентами Путиным и Зеленским в Турции", – подчеркивал Эрдоган.

Впрочем, в начале октября Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Падение ракет в Польше. Что произошло?

Сегодня ночью в польской деревне Пшеводув возле границы с Украиной упали две ракеты. В результате погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Было решено усилить боеготовность некоторых военных подразделений.

Президент Владимир Зеленский утверждал, что на территории Польши упали российские ракеты. Тем не менее в Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось.

Комментируя произошедшее, президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши пока нет точной информации, чьи ракеты упали на ее территории.

После того как стало известно о падении ракет, страны G7 созвали срочное совещание на полях саммита G20 на Бали по данному вопросу. Президент Евросовета Шарль Мишель также заявлял, что созовет в среду координационную встречу лидеров Евросоюза.

Пресс-секретарь генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга заявила, что он проведет встречу послов альянса в среду утром в Брюсселе, чтобы обсудить трагический инцидент на границе Польши и Украины.

Также в НАТО заявили, что уже отследили ракеты, упавшие в Польше. Об этом представители альянса сообщили телеканалу CNN.

Отмечалось, что данные были предоставлены ​​НАТО и Польше, но публично пока не разглашались.

Кроме того, свою поддержку Польше и готовность содействовать в расследовании происшествия выразили США и Великобритания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997401-erdogan-zayavil-chto-rakety-upavshie-v-polshe-mogut-byt-ne-rossiyskimi/