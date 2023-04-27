"Приведет к концу режима": Байден о последствиях ядерного удара КНДР по США или их союзникам

Джо Байден и Юн Сок Ель в 2022 году. Фото: Jeon Heon-Kyun - Pool / Getty Images

На совместной с президентом Южной Кореи пресс-конференции президент США Джо Байден предупредил о последствиях в случае ядерного нападения на Штаты или их союзников, передает CNN.

В минувшую среду состоялись встреча и совместная пресс-конференция президентов США Джо Байдена и Южной Кореи Юн Сок Еля. В частности, лидеры объявили о новом ключевом соглашении, направленном на сдерживание северокорейской агрессии, включая новое обязательство США впервые с начала 1980-х годов разместить в Южной Корее подводную лодку с ядерным оружием.

Как утверждают авторы статьи, попытки дипломатических переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в основном остаются без ответа, в то время как Северная Корея может готовиться к новому ядерному испытанию.

Также на минувшей пресс-конференции Байден сделал предупреждение тем, кто попытается применить ядерное оружие против США или их союзников.

"Ядерное нападение Северной Кореи на Соединенные Штаты или их союзников и партнеров неприемлемо и приведет к концу любого режима, который предпримет такие действия", – заявил Байден.

Отсюда авторы статьи сделали вывод, что это было прямое уведомление северокорейскому лидеру.

Президент Южной Кореи в свою очередь заявил, что решено значительно усилить расширенное сдерживание двух стран против ядерных и ракетных угроз Северной Кореи.

"Устойчивый мир на Корейском полуострове не наступит автоматически", – сказал Юн.

Напомним, в мае прошлого года президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что эпоха стремления к миру между его страной и КНДР закончилась.

Какие ракеты уже испытала Северная Корея?

Как пишет BBC, КНДР успела провести испытания различных баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет.

Гиперзвуковые ракеты, как отмечается, летят со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, и на небольшой высоте, также их трудно обнаружить при помощи радаров.

Сообщается, что на военном параде в Пхеньяне, проведенном в феврале, северокорейские власти продемонстрировали дюжину межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Согласно приведенным данным, в 2022 году КНДР провела испытания рекордного количества ракет, в том числе способных достичь территории США.

Ранее в КНДР выпустили марки с фотографиями дочери Ким Чен Ына на испытаниях ядерной баллистической ракеты, которые состоялись в ноябре прошлого года. Сообщается, что тогда Ким Чен Ын вместе с дочерью наблюдал за испытанием ракеты Hwasong-17 или, возможно, ее модифицированной версии.

Данная ракета, как предполагают специалисты, имеет дальность в 15 тыс. км или более, и потенциально может нести не одну, а три или четыре боеголовки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018437-konets-lyubogo-rezhima-bayden-o-posledstviyah-yadernogo-udara-kndr-po-ssha-ili-ih-soyuznikam/