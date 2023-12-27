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"Прошу помиловать": Песков отреагировал на вопрос о "голой" вечеринке Ивлеевой

Опубликовано:

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать скандал вокруг "голой" вечеринки блогера Насти Ивлеевой, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Что касается вот этой вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает", – заявил Песков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052964-proshu-pomilovat-peskov-otreagiroval-na-vopros-o-goloy-vecherinke-ivleevoy/

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