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Экс-врач Белого дома заявил о недееспособности Байдена

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Мужчина в очках
Президент США Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Экс-врач Белого дома, а ныне - конгрессмен, Ронни Джексон заявил о недееспособности президента США Джо Байдена, который "деградировал" за время пребывания на посту, сообщает Fox News.

Конгрессмен Ронни Джексон в своем интервью ведущему программы Sunday Morning Futures сообщил, что есть веские причины для беспокойства в связи с состоянием Байдена, который, по словам политика, "деградировал".

"Я следил за здоровьем трех президентов, поэтому не понаслышке знаю, что значит быть главнокомандующим и главой государства. Это изнурительная работа, как морально, так и физически. Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем - еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску", - сообщил в эфире Джексон.

Ронни Джексон напомнил, что ранее работал врачом при администрациях Буша, Обамы и Трампа и уже не раз бил тревогу по поводу остроты когнитивных способностей Байдена. Он также выразил мнение, что "враги больше не опасаются США, поскольку в стране нет сильного лидера".

Напомним, 20 ноября президенту США Джо Байдену исполнился 81 год.

Позже Джо Байден в честь своего дня рождения опубликовал в социальной сети X фотографию с тортом, который буквально пылает огнем, чем вызвал немало реакций пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2047690-eks-vrach-belogo-doma-zayavil-o-nedeesposobnosti-baydena/

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