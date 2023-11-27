Экс-врач Белого дома заявил о недееспособности Байдена

Экс-врач Белого дома, а ныне - конгрессмен, Ронни Джексон заявил о недееспособности президента США Джо Байдена, который "деградировал" за время пребывания на посту, сообщает Fox News.

Конгрессмен Ронни Джексон в своем интервью ведущему программы Sunday Morning Futures сообщил, что есть веские причины для беспокойства в связи с состоянием Байдена, который, по словам политика, "деградировал".

"Я следил за здоровьем трех президентов, поэтому не понаслышке знаю, что значит быть главнокомандующим и главой государства. Это изнурительная работа, как морально, так и физически. Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем - еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску", - сообщил в эфире Джексон.

Ронни Джексон напомнил, что ранее работал врачом при администрациях Буша, Обамы и Трампа и уже не раз бил тревогу по поводу остроты когнитивных способностей Байдена. Он также выразил мнение, что "враги больше не опасаются США, поскольку в стране нет сильного лидера".

Напомним, 20 ноября президенту США Джо Байдену исполнился 81 год.

Позже Джо Байден в честь своего дня рождения опубликовал в социальной сети X фотографию с тортом, который буквально пылает огнем, чем вызвал немало реакций пользователей.