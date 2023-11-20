Байдену исполнился 81 год: как президент США отметит свой день рождения

Президенту США Джо Байдену исполнился сегодня 81 год. Свой день рождения американский лидер планирует отпраздновать в кругу семьи в конце недели, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Президенту США Джо Байдену сегодня исполнился 81 год. День рождения лидер Соединенных Штатов планирует отметить в кругу семьи на острове Нантакет в конце текущей недели.

Тем временем в американском обществе не утихают споры по поводу возраста Байдена, который заявил ранее, что намерен баллотироваться на пост главы государства.

В недавнем опросе New York Times/Siena College 71% опрошенных заявили, что действующий лидер США слишком стар для того, чтобы быть президентом, включая 54% его сторонников. Тогда как в отношении его главного оппонента Дональда Трампа такое мнение высказали 39% опрошенных.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Джозеф Робинетт Байден-младший родился 20 ноября 1942 года в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. В течение 36 лет представлял штат Делавэр в сенате США, после чего занимал пост 47-го вице-президента в период с 2009 по 2017 год в администрации Барака Обамы. Президентом Соединенных Штатов является с 2021 года.

Напомним, недавно в Сан-Франциско состоялась встреча Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. Главы государств пришли к соглашению, что военные ведомства двух стран возобновят прямые контакты "на основе равенства и взаимного уважения". Кроме того, на встрече Си и Байден обсудили ситуацию в Украине и Газе.

Президент США назвал прошедшие переговоры "одними из самых продуктивных", при этом Байден вновь публично назвал собеседника диктатором, уточнив, что не изменил своего мнения насчет Си Цзиньпина. МИД Китая резко отреагировал на его слова.

Между тем в Сети бурно обсуждали поведение госсекретаря США Энтони Блинкена на переговорах Байдена и Си. На опубликованных видео показано, что Блинкен, сидящий рядом с президентом США, выглядит очень напряженным, нервным и пытающимся сдержать слезы.