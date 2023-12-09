WSJ: Трамп впервые опередил Байдена в предвыборном опросе
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Газета The Wall Street Journal провела опрос среди своих читателей – их попросили оценить деятельность двух главных оппонентов в лице Джо Байдена и Дональда Трампа, передает NUR.KZ.
WSJ устроила среди своих читателей опрос, результаты которого показали низкую оценку деятельности президента Байдена. Большинство голосовавших впервые отдали предпочтение его главному оппоненту Дональду Трампу.
В первом вопросе опрошенных спрашивали, за кого они проголосуют, если кандидатами на пост президента будут только Байден и Трамп. 47% проголосовали за экс-главу государства, 43% – за действующего президента.
В другом вопросе людям предоставляли выбор проголосовать за одного из пяти кандидатов, включая вариант "не определился". В список помимо вышеупомянутых двух вошли Роберт Ф. Кеннеди-младший, Джо Мэнчин, Корнел Уэст, Джилл Стайн, Ларс Мапстед.
Так, Трамп опередил Байдена на 4 пункта, набрав наибольшее количество голосов – 37%. На третьем месте оказался Кеннеди-младший с 8%. 14% не определились с выбором.
Наряду с этим 23% избирателей сказали, что политика действующего президента была для них благоприятной, тогда как 53% заявили, что она им не помогла. В случае с его предшественником, в опросе благоприятно о проводимой им политике высказались 49% человек, негативно – 37%.
Авторы опроса выделили 7 пунктов – экономику, инфляцию, преступность, охрану границ, конфликт Израиля и ХАМАС, ситуацию с абортами, стиль ведения политики – и попросили читателей оценить, как Байден и Трамп справились с ними за годы своего президентства.
Из всех 7 пунктов только по двум – ситуации с абортами и стилем ведения политики – действующий президент опередил соперника.
Недавно президент США Джо Байден признался, что баллотируется на второй срок из-за планов Дональда Трампа участвовать в выборах. Перед этим последний назвал свою предвыборную кампанию "крестовым походом" против действующего президента. Он также пообещал в случае прихода к власти "сделать Америку снова свободной".
По информации CNN, от Республиканской партии свои кандидатуры на выборы президента выдвинули:
- Дональд Трамп;
- губернатор Флориды Рон ДеСантис;
- бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли;
- предприниматель и писатель Вивек Рамасвами;
- экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи;
- экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050032-wsj-tramp-vpervye-operedil-baydena-v-predvybornom-oprose/