Президентские выборы проходят в Египте

Стартовавшие сегодня в Египте выборы президента будут проходить три дня. Избирательные участки для голосования открылись во всех провинциях страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, выборы будут проходить три дня - 10, 11 и 12 декабря. Участки будут закрываться в 21.00 по местному времени.

Воспользоваться правом голоса могут порядка 67 миллионов жителей Египта. Для них на период проведения президентских выборов будут работать 9376 избирательных участков.

Отмечается, что наблюдать за избирательным процессом будут 14 международных организаций, уже утверждены 220 международных наблюдателей.

Результаты первого тура президентских выборов будут официально объявлены 18 декабря. Второй тур, в случае необходимости, состоится в январе 2024 года.

Сейчас конкуренцию нынешнему президенту страны Абдель Фаттаху ас-Сиси, который решил баллотироваться на третий срок, составляют 4 политика - лидер "Республиканской народной партии" Хазем Омар, глава либеральной партии "Вафд" Абдель Санад Ямама и председатель "Египетской социал-демократической партии" Фарид Захран.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что президентские выборы в 2024 году запланированы в России. Уже утверждена дата - 17 марта. Выборы российского президента, к слову, тоже будут проходить три дня. Действующий президент России Владимир Путин уже заявил о своем намерении участвовать в выборах.

Стоит отметить, что выборы в 2024 году запланированы также в США. Мы сообщали о том, что племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший официально объявил, что баллотируется на пост главы государства в 2024 год.

Конкуренцию ему может составить экс-глава США Дональд Трамп. Также бывший представитель США при ООН, однопартиец Трампа Никки Хейли объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства в 2024 году.

Между тем действующий американский лидер Джо Байден тоже собирается баллотироваться на второй срок.