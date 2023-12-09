О переводе времени на час теперь задумались и в соседнем Кыргызстане

Над идеей перевести время на час назад теперь задумались и в Кыргызстане – такое предложение поступило от одного из депутатов, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

С такой инициативой выступила на заседании местного парламента – Жогорку Кенеша – депутат Миргуль Темирбаева.

Народная избранница утверждает, что с таким предложением к ней часто обращаются люди.

"Таким образом сохраним психическое здоровье граждан. Сами знаете, как по утрам – когда на улице еще темно – отправлять детей в школу, детские сады… мы экономим и электричество. Мы опережаем время на час Узбекистан и Таджикистан", – сказала она и попросила дать кабинету министров протокольное поручение.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

Напомним, в январе этого года в Минторговли сообщили, что к ним в ведомство поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени в РК в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же была создана межведомственная рабочая группа, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда сообщили, что точное решение по этому вопросу еще не принято.

Однако недавно эта тема вновь стала обсуждаться. 22 ноября депутат Еркін Әбіл на заседании мажилиса предложил перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5. Вскоре стало известно, что эту идею поддержали ученые.

В четверг глава Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Куаныш Еликбаев прояснил механизм принятия решения. По его словам, в 2024 году вопрос может быть уже решен.

В тот же день на публичное обсуждение выставили проект поправок, согласно которым Казахстан переходит на единый часовой пояс в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года (в 00:00).