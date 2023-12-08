Казахстан может перейти на единый часовой пояс в ночь с 29 февраля на 1 марта

В ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан может перейти на единый часовой пояс - Минторговли уже подготовило проект соответствующих поправок, передает NUR.KZ.

Поправки намерены внести в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан". Проект был опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения накануне.

До 22 декабря этого года казахстанцы смогут обсудить его на данной площадке.

Авторы предложили перевести ряд областей в пояс UTС+5.

"Акиматам города Астаны, Алматы, Шымкент, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) перевести местное время на 1 час назад", - говорится в документе.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

Напомним, в январе этого года в МТИ сообщили, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов же сообщили, что точное решение еще не принято.

Недавно депутат мажилиса предложил перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5. Идею с переходом Казахстана на часовой пояс UTC+5 поддержали ученые.

Вчера председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Куаныш Еликбаев прояснил механизм принятия решения. По его словам, в 2024 году вопрос может быть решен.