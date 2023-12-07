Казахстан может перейти на единый часовой пояс в 2024 году

Депутат мажилиса Абиль Еркин, автор депутатского запроса о введении единого часового пояса в Казахстане, сегодня на брифинге СЦК озвучил плюсы таких перемен, передает корреспондент NUR.KZ.

Мажилисмен Еркин Абиль на вопрос о том, когда и кем будет принято решение о введении единого часового пояса, сообщил, что это решение может быть принято правительством в следующем году. Он добавил, что консолидированное предложение ученых в поддержку уже есть.

"Жители Астаны, Алматы, Шымкента и Костаная, будем передвигать стрелки на час назад, и как итог, будем просыпаться на час позже. Западные регионы трогать не будем, так и останется, а на востоке – на час вперед.

Акиматы на местах будут регулировать рабочее время. Жители центрального Казахстана, южных и северных регионов ощутят изменения – сейчас, если в 08:00 выходят на работу и ближе к только 09:00 светает, а если переведем, то когда они проснутся, в 08:00 уже будет светло", – заявил он.

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Куаныш Еликбаев прояснил механизм принятия решения.

"Действительно, это компетенция правительства, для того, чтобы правительства приняло такое решение, должен быть подготовлен соответствующий проект постановления правительства. По нашему законодательству такой порядок в обязательном порядке будет размещен на портале "Открытые НПА" для открытого обсуждения, где каждый казахстанец сможет высказать свою позицию. Только после этого может быть принято постановление правительства.

По срокам: мы предполагаем, что на это нужно определенное время, не более трех месяцев – для извещения, подготовки, чтобы все службы и все граждане были оповещены и готовы к такому изменению", – заявил он.

Наряду с этим отмечается, что вопрос о едином часовом поясе изучался в Кызылординской области уже 3 года, в регионе возвращено прежнее время. А в Костанайской области этот вопрос поднимается уже 18 лет.

"В последнее время в странах мира проводятся масштабные исследования по этому вопросу. Мы собираемся исправить время. То есть время UTC+5 –это своеобразный пояс Астаны, Алматы, Шымкента, Туркестана, Северного Казахстана, всех областей. А Восточно-Казахстанская область находится в самом начале шестичасового пояса. По этому вопросу собраны все доказательства и составлен проект 43-страничного отчета", - сказал специалист по прикладной хронобиологии, член межведомственной рабочей группы по порядку учета времени Болат Нухожаев в ходе круглого стола на площадке СЦК.

Ранее идею с переходом Казахстана на часовой пояс UTC+5 поддержали ученые.

Напомним, в январе этого года в МТИ сообщили, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов же сообщили, что точное решение еще не принято.

Недавно депутат мажилиса предложил перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5. А вчера власти Мангистау опровергли информацию о переходе региона на столичное время с 1 декабря.

Согласно информации на сайте Kazakhstan.Travel, территория нашей страны разделена на два часовых пояса (официально – четвертый и пятый) с действующим в них временем UTC+5 и UTC+6, хотя фактически она расположена в четырех географических часовых поясах: UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6.

При этом переход на летнее время в Казахстане был отменен в 2005 году.