Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Шея немного затекла": Блинкен объяснил свою реакцию на слова Байдена о Си Цзиньпине

Опубликовано:

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил свою завирусившуюся в прошлом месяце реакцию, когда президент Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.

В прошлом месяце президент США Джо Байден вновь назвал главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Тогда в СМИ стала вирусной реакция госсекретаря Энтони Блинкена на его слова.

На кадрах в момент, когда Байден напрямую называет Си диктатором, американский госсекретарь огорченно отводит взгляд в сторону. К слову, МИД КНР в очередной раз резко отреагировало на это высказывание.

И вот, спустя недели Блинкен в интервью в программе "Король Чарльз" на телеканале CNN объяснил свою реакцию. По его словам, в тот момент у него затекла шея.

"Я хочу сказать, что у нас был очень длинный день, очень важный и напряженный разговор с Китаем. Моя шея немного затекла. И, знаете, такое бывает", – объяснил Блинкен, признав напряженность в отношениях двух стран.

Напомним, что в ноябре во время встречи лидеров КНР и США в Сан-Франциско неоднозначное поведение Блинкена попало на видео. Журналисты запечатлели, как он сидит рядом с Байденом и выглядит очень напряженным, нервным и даже пытающимся сдержать слезы.

Некоторые пользователи интернета предположили, что Блинкен пристально следить за тем, что говорит президент США – Байден, к слову, не раз попадал в курьезные ситуации. За несколько дней до встречи в Сан-Франциско госсекретарь США попал в неловкую ситуацию во время своего визита в Турцию.

Перед началом переговоров глава МИД Хакан Фидан уклонился от его объятий. Также упоминалось, что в аэропорту Анкары Блинкена встретил лишь заместитель губернатора столицы.

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена состоялась 15 ноября в Сан-Франциско на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Встретившись с Си, Байден сказал, что Китай и Штаты имеют разногласия, но должны всегда поддерживать диалог. В ответ китайский лидер заявил, что "для обеих сторон конфликт и конфронтация имеют недопустимые последствия".

Отметим, что американский президент за последние полгода во второй раз называет Си Цзиньпина диктатором. В первый раз это произошло в июне после визита Энтони Блинкена в Китай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049783-sheya-nemnogo-zatekla-blinken-obyasnil-svoyu-reaktsiyu-na-slova-baydena-o-si-tszinpine/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.