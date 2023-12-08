"Шея немного затекла": Блинкен объяснил свою реакцию на слова Байдена о Си Цзиньпине

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил свою завирусившуюся в прошлом месяце реакцию, когда президент Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.

В прошлом месяце президент США Джо Байден вновь назвал главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Тогда в СМИ стала вирусной реакция госсекретаря Энтони Блинкена на его слова.

На кадрах в момент, когда Байден напрямую называет Си диктатором, американский госсекретарь огорченно отводит взгляд в сторону. К слову, МИД КНР в очередной раз резко отреагировало на это высказывание.

И вот, спустя недели Блинкен в интервью в программе "Король Чарльз" на телеканале CNN объяснил свою реакцию. По его словам, в тот момент у него затекла шея.

"Я хочу сказать, что у нас был очень длинный день, очень важный и напряженный разговор с Китаем. Моя шея немного затекла. И, знаете, такое бывает", – объяснил Блинкен, признав напряженность в отношениях двух стран.

Напомним, что в ноябре во время встречи лидеров КНР и США в Сан-Франциско неоднозначное поведение Блинкена попало на видео. Журналисты запечатлели, как он сидит рядом с Байденом и выглядит очень напряженным, нервным и даже пытающимся сдержать слезы.

Некоторые пользователи интернета предположили, что Блинкен пристально следить за тем, что говорит президент США – Байден, к слову, не раз попадал в курьезные ситуации. За несколько дней до встречи в Сан-Франциско госсекретарь США попал в неловкую ситуацию во время своего визита в Турцию.

Перед началом переговоров глава МИД Хакан Фидан уклонился от его объятий. Также упоминалось, что в аэропорту Анкары Блинкена встретил лишь заместитель губернатора столицы.

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена состоялась 15 ноября в Сан-Франциско на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Встретившись с Си, Байден сказал, что Китай и Штаты имеют разногласия, но должны всегда поддерживать диалог. В ответ китайский лидер заявил, что "для обеих сторон конфликт и конфронтация имеют недопустимые последствия".

Отметим, что американский президент за последние полгода во второй раз называет Си Цзиньпина диктатором. В первый раз это произошло в июне после визита Энтони Блинкена в Китай.