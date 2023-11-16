Си Цзиньпин встречается с Джо Байденом в Сан-Франциско. Что ждать от их переговоров

Глава КНР Си Цзиньпин встретился с американским президентом Джо Байденом в историческом поместье к югу от Сан-Франциско, где они они проводят двусторонние переговоры. Позже китайский лидер примет участие в саммите АТЭС.

Встретившись с Си Цзиньпином, Байден сказал, что Китай и США имеют разногласия, но должны всегда поддерживать диалог.

«Мы не всегда соглашались, что не удивительно, но наши встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными, — заявил Байден при встрече со своим китайским коллегой. — Я ценю наш диалог, потому что с моей точки зрения крайне важно, чтобы мы с вами четко понимали друг друга, как лидер лидера, без каких-либо заблуждений или недопонимания».

«Мы должны гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт, а также ответственно управлять этой конкуренцией», — добавил Байден.

В ответ Си Цзиньпин заявил, что «для обеих сторон конфликт и конфронтация имеет недопустимые последствия».

«Две такие большие страны, как Китай и США, не могут себе позволить повернуться друг к другу спиной. На планете Земля достаточно места, чтобы эти две страны были успешными», — сказал китайский лидер.

Корреспонденты Би-би-си объясняют, чего попытаются добиться в ходе переговоров лидеры двух государств.

Пять лет назад, когда президент Дональд Трамп с помпой принимал китайского гостя у себя в резиденции Мар-о-Лаго, Китай был на подъеме, его экономика росла быстрее, чем обещали самые радужные прогнозы, а уровень безработицы был самым низким за многие годы. Чем не образец для подражания?

Однако уже тогда «китайская мечта» начинала давать едва заметные трещины, которые со временем стало невозможно скрывать. И если до недавнего времени американцы всерьез опасались, что Китай вот-вот обойдет их, став крупнейшей экономикой мира, то теперь многие аналитики вообще сомневаются в том, что это когда-либо произойдет.

Все это сильно ослабило переговорные позиции Си Цзиньпина, а между тем ставки на этих переговорах, которые проходят в Калифорнии на полях саммита АТЭС, как никогда высоки.

Что нужно председателю Си?

Как пишет корреспондент Би-би-си в Китае Стивен Макдонелл, в политическом отношении последние 12 месяцев были для председателя КНР совсем неудачными, и если встреча с Байденом сможет продемонстрировать некую нормализацию отношений между Вашингтоном и Пекином, это вполне устроит Си Цзиньпина.

Китайский лидер по-прежнему крепко держит в руках бразды правления, но и он испытывает давление, и ему нужна народная поддержка.

Тем для обсуждения предостаточно, особенно щекотливых, таких как свобода судоходства в Южно-Китайском море (которое Китай считает чуть ли не своим внутренним озером), поддержка Вашингтоном правительства Тайваня и запрет на предоставление Китаю определенных технологий.

Но главное для Си — это после встречи продолжать излучать имидж сильного государственного деятеля в глазах собственного населения.

А этот имидж сильно пострадал после того, как в этом году ему пришлось уволить без объяснения причин двух самых высокопоставленных министров — обороны и иностранных дел, которых он сам же и назначил.

Потом была чистка генералов, отвечающих за ядерный арсенал, что тоже вызвало много вопросов и произвело негативное впечатление — что в высших эшелонах партийной власти не всё в порядке.

Вдобавок, казавшаяся неостановимой машина китайской экономики вдруг стала сбрасывать обороты, уровень безработицы среди молодежи достиг рекордных показателей, в технологическом секторе прокатилась волна увольнений, и разразился жилищный кризис.

Так что Си Цзиньпину вовсе не помешало бы восстановить хотя бы видимость хороших отношений с другой супердержавой, а еще лучше — нарастить объем торговли с Америкой.

Что ждет от встречи президент Байден?

Все без исключения аналитики сходятся во мнении, что рассчитывать на существенное улучшение отношений между США и Китаем в сложившейся ситуации нереалистично. Главное, чтобы они не ухудшились.

Так что, как пишет редактор североамериканского отдела Би-би-си Сара Смит, не стоит ожидать от этой встречи громких заявлений или крупных соглашений, но тем не менее она очень важна.

Скорее всего президент Байден захочет, чтобы Китай воспользовался своим растущим влиянием на Иран и отговорил Тегеран от опрометчивых действий на Ближнем Востоке, способных разжечь полномасштабную региональную войну.

Не исключено, что Байден также постарается отговорить Китай от военной помощи России, которая ведет войну с Украиной и остро нуждается в вооружениях и боеприпасах.

Но, разумеется, самым спорным вопросом остается Тайвань.

Пекин оборвал военные контакты с Вашингтоном после визита на остров тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, а потом американская разведка сообщила о наращивании Китаем своего ядерного потенциала.

Если американский президент убедит своего китайского коллегу восстановить контакты на уровне генералитета, это будет способствовать снижению напряженности и может предотвратить неприятные инциденты в будущем.

Ну и, разумеется, не останутся без обсуждения вопросы экономики, торговли (в том числе запрета на экспорт в Китай некоторых полупроводников) и даже наркотиков (США очень обеспокоены потоком китайского фентанила, буквально захлестнувшим страну).

К тому же Джо Байден намерен доказать, что его многолетний опыт в области внешней политики, который, по его мнению, позволяет ему тушить очаги международной напряженности, поможет ему и на этот раз.