МИД Китая резко отреагировал на высказывание Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине
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На слова президента США Джо Байдена, снова назвавшего китайского лидера диктатором, резко отреагировали в МИДе Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает информагентство, после переговоров с китайской делегацией, Байден заявил прессе, что не изменил своего мнения о Си Цзиньпине, как о диктаторе.
"Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай решительно выступает против политических манипуляций", — заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Мао Нин отметила, что всегда есть "люди со скрытыми мотивами", которые пытаются спровоцировать и подорвать китайско-американские отношения. Однако, как считает дипломат, это не увенчается успехом.
Ранее сообщалось о том, председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Сан-Франциско на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях мероприятия он встретился с Джо Байденом.
Встретившись с Си Цзиньпином, Байден сказал, что Китай и США имеют разногласия, но должны всегда поддерживать диалог. В ответ Си Цзиньпин заявил, что "для обеих сторон конфликт и конфронтация имеют недопустимые последствия".
Уже после встречи с Си Цзиньпином журналисты спросили Джо Байдена, будет ли он по-прежнему называть лидера КНР диктатором.
"Послушайте, ну он и есть… он диктатор в том смысле, что он человек, который управляет коммунистической страной", – сказал Байден, добавив, что китайское правительство "полностью отличается от нашего".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046078-mid-kitaya-rezko-otreagiroval-na-vyskazyvanie-baydena-o-diktatore-si-tszinpine/