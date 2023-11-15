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Си Цзиньпин прилетел в США

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Си Цзиньпин
Си Цзиньпин. Фото: Pool / AFP via Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Сан-Франциско на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях мероприятия он встретится с Джо Байденом, передает NBC Bay Area.

В международном аэропорту Сан-Франциско китайского лидера встретили министр финансов Джанет Йеллен, губернатор Гэвин Ньюсом и его супруга Дженнифер Сибел Ньюсом.

Последняя встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена состоялась год назад – в ноябре 2022 года – на Бали в Индонезии. Недавно пресс-служба Белого дома сообщила, что на предстоящей встрече лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений, неизменную важность поддержания открытых линий связи, а также ряд региональных и глобальных проблем.

Встреча Байдена и Си может продлиться несколько часов, в ней также примут участие группы официальных лиц из Пекина и Вашингтона.

Напомним, что в июне этого года, всего через день после примирительного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, президент Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Об этом американский лидер заявил, когда рассказывал о реакции Си на сбитый в начале года над США китайский разведывательный зонд.

Китайская сторона назвала его высказывание абсурдным и крайне безответственным, а также выразила недовольство и решительный протест.

По информации на официальном сайте, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) – региональный экономический форум, созданный в 1989 году для стимулирования растущей взаимозависимости стран, расположенных в регионе.

В состав АТЭС входит 21 страна, включая США, Россию и Китай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2045792-si-tszinpin-priletel-v-ssha/

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