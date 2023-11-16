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"Пытается слезы сдержать?": поведение Блинкена на встрече Байдена и Си Цзиньпина озадачило Сеть (видео)

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен. Фото: John MacDougall / AFP via Getty Images

Сегодня в Сан-Франциско прошла встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина, однако внимание пользователей Сети привлекло поведение госсекретаря США Энтони Блинкена.

Джо Байден и Си Цзиньпин провели встречу в историческом поместье в Сан-Франциско. В мероприятии приняли участие также группы официальных лиц из Пекина и Вашингтона, в том числе государственный секретарь США Энтони Блинкен. Его поведение и вызвало недоумение в Сети.

В соцсети X появилось несколько видеороликов, сделанных на встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина. В комментариях к роликам и подписях к постам пользователи отмечают, что Блинкен, сидящий рядом с Байденом, выглядит очень напряженным, нервным и пытающимся сдержать слезы.

"Что не так с Энтони Блинкеном", "Он как будто пытается не заплакать", "Он в порядке? Как-то он слишком сильно переживает",

"Выдержит ли Байдена еще 4 года (на посту президента в случае победы в следующих выборах - прим. ред.), Блинкен же тут буквально как его нянька", - пишут в соцсети.

Некоторые пользователи предположили, что Блинкен пристально следил за Байденом и должен был поправить его, если тот ошибется - президент США ранее нередко попадал в курьезные ситуации на важных мероприятиях.

Отметим, что несколько дней назад и сам Блинкен оказался в неловкой ситуации - турецкие СМИ писали, что госсекретарь США испытал "шок за шоком" во время своего визита в Турцию. Одной из причин стало то, что глава МИД Турции Хакан Фидан не ответил на объятие Блинкена.

Добавим, пост госсекретаря США Энтони Блинкен занял в январе 2021 года. Его кандидатуру на эту должность выдвинул президент США Джо Байден.

В разные годы Блинкен работал в аппарате Совета национальной безопасности США, был спецпомощником президента по внешнеполитическим вопросам, входил в руководство Центра стратегических и международных исследований.

Когда в 2009 году Барак Обама стал президентом, а Джо Байден – вице-президентом, Блинкен занял пост советника вице-президента по нацбезопасности, а в 2013 году стал заместителем советника по нацбезопасности президента.

Позже был заместителем госсекретаря, в 2017 году сотрудничал с газетой New York Times и телеканалом CNN, а в 2018 году основал консалтинговую фирму WestExec Advisors. В 2020 году вошел в избирательный штаб Байдена и стал его советником по международным вопросам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2045977-pytaetsya-slezy-sderzhat-povedenie-blinkena-na-vstreche-baydena-i-si-tszinpina-ozadachilo-set-video/

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