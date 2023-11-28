СМИ: ХАМАС начало передачу группы израильских заложников Красному Кресту

Движение ХАМАС передает 4-ую группу израильских заложников Красному Кресту с начала перемирия в секторе Газа, такую информацию опубликовало издание Al Jazeera.

"Бригады "Аль-Кассам" начинают передавать Красному Кресту четвертую партию задержанных", - сообщает телеканал со ссылкой на свои источники.

Перемирие в секторе Газа

Напомним, четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября - ранее стороны договорились, что Израиль прекратит огонь по сектору Газа в обмен на 50 заложников.

Сделку по временному перемирию с ХАМАС поддержало почти все правительство Израиля, ЦАХАЛ, разведки "Моссад" и "Шин Бет". Против выступили лишь члены ультранационалистической фракции "Оцма Йехудит", в которой состоит министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

При этом ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что временное перемирие не означает конца войны и операции в Газе.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между ХАМАС и Израилем может быть продлено по формуле "один день — десять человек".

Сегодня стало известно, что стороны договорились продлить перемирие еще на два дня.