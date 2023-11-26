Освобожденные боевиками ХАМАС заложники — кто они?

Первая часть израильских заложников из сектора Газа освобождена после наступления паузы в войне Израиля против ХАМАС. Почти все они 7 октября были увезены в плен из одного кибуца — Нир-Оз. Что еще известно об освобожденных?

13 заложников — женщины и дети — были отпущены домой в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. Кроме того, 10 граждан Таиланда и один филиппинец освобождены вне рамок этой сделки.

Всего по условиям временного перемирия 50 израильских заложников должны быть освобождены во время четырехдневной паузы в боевых действиях, которая началась утром в пятницу.

ХАМАС заявляет, что в соответствии с соглашением 150 палестинских женщин и подростков будут освобождены из израильских тюрем, а в сектор Газа будут допущены сотни грузовиков с гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.

Похищенные из Нир-Оза

78-летняя Маргалит Мозес была похищена из своего дома в кибуце Нир-Оз, который находится рядом с границей сектора Газа.

До плена она смогла победить рак. Ее семья говорит, что у нее есть и другие проблемы со здоровьем, которые требуют почти постоянной медицинской помощи.

72-летняя Адина Моше также была похищена из кибуца Нир-Оз.

По данным группы, выступавшей от имени многих заложников и их семей, ее муж Саид Моше был убит в результате нападения.

Семья опознала ее на видео, в котором она была между двумя боевиками ХАМАС.

44-летняя Даниэль Алони и ее шестилетняя дочь Эмилия были похищены из Нир-Оза вместе с 34-летней сестрой Алони, мужем сестры и их трехлетними дочерьми-близнецами. У сестры они были в гостях.

Как пишут израильские СМИ, Алони была на видео с Еленой Труфановой и Римон Киршт, на котором женщины просили израильского премьера Биньямина Нетаньяху сделать все для их освобождения.

34-летняя Дорон Кац-Ашер и две ее дочери — четырех летняя Раз и двухлетняя Авив — также были взяты в плен, когда находились у родственников недалеко от границы с сектором Газа.

После похищения ее муж Йони Ашер увидел на видео, как его жену Дорон и дочерей Раз и Авив вместе с другими пленными отправили в кузов автомобиля. Позже он отследил местоположение мобильного телефона жены — он оказался в секторе Газа.

"Я полон решимости добиться воскрешения моей семьи после травмы и ужасной утраты, которую мы пережили", — сообщил Ашер Би-би-си после их освобождения.

"Я счастлив, что ко мне вернулась моя семья, — сказал он. — Но я не буду праздновать — не буду праздновать до тех пор, пока не вернется последний из похищенных». «Семьи похищенных — это не плакаты, это не лозунги, это реальные люди, а семьи похищенных — с сегодняшнего дня моя новая семья, и я позабочусь и сделаю все, чтобы последний из похищенных вернулся домой", — добавил Ашер.

Девятилетний Охад Мундар, его 54-летняя мать Керен Мундар и 78-летняя бабушка Рути Мундер также были похищены из кибуца Нир-Оз, сообщали израильские официальные лица.

Агентство Associated Press писало, что и их телефонный сигнал удалось отследить. Девятый день рождения мальчика состоялся, когда он был в секторе Газа.

Муж Рути Мундар до сих пор находится в заложниках, и его двоюродный брат Итай Рави сказал Би-би-си, что хотя освобождение членов его семьи было "одним шагом к счастью", "мы все еще находимся в очень, очень ужасающей реальности".

79-летняя Хана Пери была взята в заложники из кибуца Нирим вместе со своим 51-летним сыном, рассказывала ее дочь. Она говорила с ними по телефону, когда ворвались боевики.

По ее словам, похитители прислали фотографии двух ее родственников — и на заднем плане были вооруженные люди.

По другим данным, Пери была с двумя сыновьями, и один из них погиб, а судьба другого неизвестна.

Хана Кацир появилась на видео с заложниками, опубликованном "Исламским джихадом" 9 ноября. На нем она сидела в инвалидной коляске и делала обращение на камеру.

Израильские СМИ называют ее одной из основательниц кибуца Нир-Оз, ей 76 или 77 лет (данные о возрасте в прессе разнятся).

На этой неделе "Исламский джихад" заявлял, что она умерла, но ей удалось вернуться из плена живой. Она была похищена из Нира-Оза вместе со своим 47-летним сыном, ее судьба неизвестна.

85-летняя Яфа Адар была похищена из того же кибуца, и ее внучка нашла видео, на котором ее везут в Газу в окружении четырех вооруженных мужчин.

У нее трое детей, восемь внуков и семь правнуков, рассказывала группа, выступающая от имени семей. Один из внуков, который защищал кибуц в составе отряда экстренной помощи, также был увезен в Газу, сообщало издание Times of Israel.

Освобожденные до перемирия

До 24 ноября из плена ХАМАС были освобождены четыре женщины.

Две американки — Джудит Раанан и ее дочь Натали Раанан — были отпущены из плена 20 октября.

Спустя три дня боевики отпустили 85-летнюю Йохевед Лифшиц и 79-летнюю Нурит Купер, похищенных вместе с мужьями из того же кибуца Нир-Оз. Мужья остались в заложниках.

Кроме того, израильскую военнослужащую солдат Ори Мегидиш освободили в ходе наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа 29 октября.