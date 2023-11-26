Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Освобожденные боевиками ХАМАС заложники — кто они?

Опубликовано:

Акция в поддержку израильских граждан, взятых в заложники ХАМАС
Акция в поддержку израильских граждан, взятых в заложники ХАМАС. Фото: Lisa Maree Williams/Getty Images

Первая часть израильских заложников из сектора Газа освобождена после наступления паузы в войне Израиля против ХАМАС. Почти все они 7 октября были увезены в плен из одного кибуца — Нир-Оз. Что еще известно об освобожденных?

13 заложников — женщины и дети — были отпущены домой в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. Кроме того, 10 граждан Таиланда и один филиппинец освобождены вне рамок этой сделки.

Всего по условиям временного перемирия 50 израильских заложников должны быть освобождены во время четырехдневной паузы в боевых действиях, которая началась утром в пятницу.

ХАМАС заявляет, что в соответствии с соглашением 150 палестинских женщин и подростков будут освобождены из израильских тюрем, а в сектор Газа будут допущены сотни грузовиков с гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.

Похищенные из Нир-Оза

78-летняя Маргалит Мозес была похищена из своего дома в кибуце Нир-Оз, который находится рядом с границей сектора Газа.

До плена она смогла победить рак. Ее семья говорит, что у нее есть и другие проблемы со здоровьем, которые требуют почти постоянной медицинской помощи.

72-летняя Адина Моше также была похищена из кибуца Нир-Оз.

По данным группы, выступавшей от имени многих заложников и их семей, ее муж Саид Моше был убит в результате нападения.

Семья опознала ее на видео, в котором она была между двумя боевиками ХАМАС.

44-летняя Даниэль Алони и ее шестилетняя дочь Эмилия были похищены из Нир-Оза вместе с 34-летней сестрой Алони, мужем сестры и их трехлетними дочерьми-близнецами. У сестры они были в гостях.

Как пишут израильские СМИ, Алони была на видео с Еленой Труфановой и Римон Киршт, на котором женщины просили израильского премьера Биньямина Нетаньяху сделать все для их освобождения.

34-летняя Дорон Кац-Ашер и две ее дочери — четырех летняя Раз и двухлетняя Авив — также были взяты в плен, когда находились у родственников недалеко от границы с сектором Газа.

После похищения ее муж Йони Ашер увидел на видео, как его жену Дорон и дочерей Раз и Авив вместе с другими пленными отправили в кузов автомобиля. Позже он отследил местоположение мобильного телефона жены — он оказался в секторе Газа.

"Я полон решимости добиться воскрешения моей семьи после травмы и ужасной утраты, которую мы пережили", — сообщил Ашер Би-би-си после их освобождения.

"Я счастлив, что ко мне вернулась моя семья, — сказал он. — Но я не буду праздновать — не буду праздновать до тех пор, пока не вернется последний из похищенных». «Семьи похищенных — это не плакаты, это не лозунги, это реальные люди, а семьи похищенных — с сегодняшнего дня моя новая семья, и я позабочусь и сделаю все, чтобы последний из похищенных вернулся домой", — добавил Ашер.

Девятилетний Охад Мундар, его 54-летняя мать Керен Мундар и 78-летняя бабушка Рути Мундер также были похищены из кибуца Нир-Оз, сообщали израильские официальные лица.

Агентство Associated Press писало, что и их телефонный сигнал удалось отследить. Девятый день рождения мальчика состоялся, когда он был в секторе Газа.

Муж Рути Мундар до сих пор находится в заложниках, и его двоюродный брат Итай Рави сказал Би-би-си, что хотя освобождение членов его семьи было "одним шагом к счастью", "мы все еще находимся в очень, очень ужасающей реальности".

79-летняя Хана Пери была взята в заложники из кибуца Нирим вместе со своим 51-летним сыном, рассказывала ее дочь. Она говорила с ними по телефону, когда ворвались боевики.

По ее словам, похитители прислали фотографии двух ее родственников — и на заднем плане были вооруженные люди.

По другим данным, Пери была с двумя сыновьями, и один из них погиб, а судьба другого неизвестна.

Хана Кацир появилась на видео с заложниками, опубликованном "Исламским джихадом" 9 ноября. На нем она сидела в инвалидной коляске и делала обращение на камеру.

Израильские СМИ называют ее одной из основательниц кибуца Нир-Оз, ей 76 или 77 лет (данные о возрасте в прессе разнятся).

На этой неделе "Исламский джихад" заявлял, что она умерла, но ей удалось вернуться из плена живой. Она была похищена из Нира-Оза вместе со своим 47-летним сыном, ее судьба неизвестна.

85-летняя Яфа Адар была похищена из того же кибуца, и ее внучка нашла видео, на котором ее везут в Газу в окружении четырех вооруженных мужчин.

У нее трое детей, восемь внуков и семь правнуков, рассказывала группа, выступающая от имени семей. Один из внуков, который защищал кибуц в составе отряда экстренной помощи, также был увезен в Газу, сообщало издание Times of Israel.

Освобожденные до перемирия

До 24 ноября из плена ХАМАС были освобождены четыре женщины.

Две американки — Джудит Раанан и ее дочь Натали Раанан — были отпущены из плена 20 октября.

Спустя три дня боевики отпустили 85-летнюю Йохевед Лифшиц и 79-летнюю Нурит Купер, похищенных вместе с мужьями из того же кибуца Нир-Оз. Мужья остались в заложниках.

Кроме того, израильскую военнослужащую солдат Ори Мегидиш освободили в ходе наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа 29 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2047652-osvobozhdennye-boevikami-hamas-zalozhniki-kto-oni/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Маск признал, что пропалестинский слоган «от реки до моря» означает призыв к геноциду, и пообещал бороться с антисемитизмом в своей соцсети X Раскрыта тайна «человека с ветками» на обложке знаменитого четвертого альбома Led Zeppelin Погром в аэропорту Махачкалы: СКР нашел 20 подозреваемых, а Путин пожаловался на «свинство заокеанских деятелей»

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.