ХАМАС освободил из плена первую группу заложников

Палестинское движение ХАМАС освободило из плена 12 граждан Таиланда. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Департамент безопасности и Министерство иностранных дел подтвердили, что 12 тайских заложников уже освобождены. Сотрудники посольства собираются забрать их через час", — написал Сеттха Тхависин на своей странице в соцсетях.

Государственная информационная служба Египта сообщает, что, помимо 12 граждан Таиланда, освобождены 13 израильтян, включая женщин и детей.

Как пишет издание, ссылаясь на арабские СМИ, согласно официальным данным, 7 октября при нападении на Израиль ХАМАС взял в заложники как минимум 23 граждан Таиланда, работавших в Израиле на сельскохозяйственных работах.

Израильские между тем подтверждают информацию о том, что из сектора Газа Красному Кресту переданы 13 израильтян. Это первый этап из обмена из ожидаемых четырех.

Напомним, сегодня вступило в силу четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС - ранее стороны договорились, что Израиль прекратит огонь по сектору Газа в обмен на 50 заложников.

Отметим, что сделку по временному перемирию с ХАМАС поддержало почти все правительство Израиля, ЦАХАЛ, разведки "Моссад" и "Шин Бет". Против выступили лишь члены ультранационалистической фракции "Оцма Йехудит", в которой состоит министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

При этом ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что временное перемирие не означает конца войны и операции в Газе.

"Мы будем продолжать войну до тех пор, пока не достигнем всех наших целей: ликвидируем ХАМАС, вернем всех заложников и пропавших без вести и обеспечим отсутствие угрозы Израилю в секторе Газа", — заявил премьер Израиля.

Добавим, что, согласно некоторым данным, сейчас в заложниках ХАМАС находятся примерно 240 человек, среди которых граждане не только Израиля, но и Таиланда, США и ряда других стран.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

20 ноября сообщалось, что количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек. 5,6 тыс. из них - дети.