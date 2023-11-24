Израиль заявил о ликвидации главы военного флота ХАМАС

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалалу в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет издание.

В ЦАХАЛ заявили, что во время авиаудара вместе с Абу Джалалу погиб еще один сотрудник военно-морских сил ХАМАС, однако иную информацию о погибшем ведомство раскрывать не стало.

По сведениям Израиля, Амар Абу Джалал был одним из организаторов морских атак, предотвращенных ЦАХАЛ.

Как пишет издание, ссылаясь на заявления израильских властей, Израиль полагает, что военные действия против ХАМАС уже привели значительным потерям в десяти из 24 батальонов группировки, в каждом из которых до войны было около тысячи боевиков.

По неподтвержденным данным, к этому дню убито около 5 тыс. из 25 тыс. членов ХАМАС.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

20 ноября сообщалось, что количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек. 5,6 тыс. из них - дети.

Добавим, что 22 ноября израильские СМИ сообщили, что правительство Израиля одобрило сделку с ХАМАС. Согласно соглашению, ХАМАС освободит 50 заложников, в основном женщин и детей, а Израиль взамен прекратит огонь минимум на 4 дня.

При этом Нетаньяху подчеркнул, что временное перемирие не означает конца войны и операции в Газе.

"Мы будем продолжать войну до тех пор, пока не достигнем всех наших целей: ликвидируем ХАМАС, вернем всех заложников и пропавших без вести и обеспечим отсутствие угрозы Израилю в секторе Газа", - заявил премьер Израиля.