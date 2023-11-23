Работа разведки и звонки Байдена: как Израилю и ХАМАС удалось договориться об освобождении заложников

В первые дни после нападения на Израиль 7 октября была создана секретная группа по освобождению около 240 заложников, захваченных ХАМАС.

Так, по словам высокопоставленного представителя администрации США, начался "крайне сложный пятинедельный процесс" с участием четырех стран. Он потребовал не только координации действий разведслужб, но и действий лидеров государств, которые лично совершали важные телефонные звонки.

В результате Израиль и ХАМАС договорились об обмене 50 израильских женщин и детей на 150 палестинских заключенных, также женщин и детей, что должно произойти во время четырехдневной паузы в боевых действиях.

После того как о сделке стало известно, представитель администрации США рассказал журналистам, как ее удалось добиться.

По его словам, инициатором соглашения стал Катар, обратившийся к Израилю и США с предложением создать группу, которая бы спокойно и активно занималась этим вопросом. Доха выступала в качестве основного канала связи с ХАМАС, но в многогранных и непростых переговорах также участвовал Египет.

Первый прорыв произошел 23 октября, когда ХАМАС освободил двух американок. По словам представителя администрации, это был своего рода пилотный проект, который "подтвердил работу модели".

После этого началась активная работа по освобождению остальных заложников.

Израиль делегировал главу "Моссада" Давида Барнеа в качестве своего переговорщика и тот регулярно консультировался с главой ЦРУ Биллом Бернсом по поводу условий сделки.

Процесс шел мучительно медленно: сообщения должны были передаваться из Дохи или Каира представителям ХАМАС в Газе, а затем обратно. В ходе переговоров тщательно прорабатывались детали, касающиеся безопасных коридоров, наблюдения, сроков и числа заложников.

По словам представителя администрации, президент Джо Байден принимал "непосредственное и личное участие" в переговорах, в критические моменты он звонил лидерам Израиля и Катара.

Как говорит представитель администрации США, Байден рассматривает сделку с заложниками как "единственный реалистичный путь к обеспечению многодневной гуманитарной паузы в боевых действиях", поскольку израильтяне дали понять, что на других условиях наступление не остановят.

На этом расчете Байдена строится часть соглашения, по которой предлагается продлить паузу в боевых действиях, если ХАМАС освободит больше заложников.

"Мы также уверены, что, поскольку сейчас наступила пауза, удастся освободить больше женщин и детей", – сказал американский чиновник.

Одним из камней преткновения стала неспособность ХАМАС четко назвать тех, кто составит первую группу освобожденных заложников в 50 человек.

По словам чиновника, в итоге группировка предоставила эти сведения лишь после того, как президент Байден позвонил эмиру Катара и заявил, что это будет решающим фактором.

Представитель администрации сообщил, что в середине ноября, когда казалось, что соглашение уже близко, все застопорилось, потому что ХАМАС перестал выходить на связь. Чиновник не привел подробностей, но примерно в это же время в Газе закончилось топливо.

По словам представителя администрации, даже когда связь была восстановлена, для приведения детального соглашения в окончательный вид все равно потребовалось время – Израиль и США не слишком доверяют ХАМАС.

Чиновник уклонился от ответа на вопрос о том, можно ли считать сделку с заложниками и канал переговоров, с помощью которого ее удалось достичь, путем к прекращению войны.

Однако "пятинедельная работа, которую я описал, не прекратится. Это первый этап, и мы намерены вернуть всех заложников домой", – сказал он.

Нападение ХАМАС на Израиль