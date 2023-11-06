Более двухсот человек задержали после беспорядков в аэропорту Дагестана

После беспорядков в аэропорту Дагестана полиция задержала 201 человека, на 155 из них составлены административные материалы, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МВД Медиа.

"Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям в аэропорту города Махачкалы

За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы", – говорится в сообщении.

Полицейские также установили 204 авто, на которых передвигались нарушители.

"За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции привлечено 82 нарушителя. За мелкое хулиганство по статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях привлечено 107 граждан, еще 17 привлечены за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга", – добавили в МВД РФ.

В ведомстве добавили, что в административном порядке задержано 70 правонарушителей, 38 из них назначен административный арест сроком на 10 суток.

Сообщается, что 11 россиян задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, где указаны основания для задержания подозреваемых.

Беспорядки в аэропорту Дагестана

В ночь на 30 октября в Махачкале толпа людей ворвалась в аэропорт, прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет, прилетевший из Тель-Авива. Некоторые в толпе держали палестинские флаги. По данным российских СМИ, участники беспорядков искали граждан Израиля.

Через некоторое время в авиагавань прибыл спецназ, участников беспорядков начали задерживать. СК России возбудил дело о массовых беспорядках.

Ситуацию прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. Он возмутился произошедшим.

"Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт", – заявил он.

В МВД РФ сообщили, что после массовых беспорядков были задержаны десятки человек. Среди пострадавших оказались стражи порядка – двое из них попали в больницу.

О ситуации высказался также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что беспорядки в аэропорту стали "результатом вмешательства извне".

Позже Владимир Путин высказал свое мнение относительного того, кто стоит за беспорядками, а также конфликтом на Ближнем Востоке.

А глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел совещание, на котором дал указание силовикам стрелять в голову участникам беспорядков.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, комментируя беспорядки в Дагестане, заявил, что этими событиями хотели "раскачать Россию изнутри".