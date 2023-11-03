"Раскачать Россию изнутри": Путин порассуждал о причинах беспорядков в Дагестане

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал беспорядки в Дагестане, заявив, что этими событиями хотели "раскачать Россию изнутри", передает РИА Новости.

"Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами отреагировать. Мы это сделаем, конечно.

Мы, конечно, должны с ясной головой воспринимать все происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет... надо просто понимать, что происходит. А вбрасывают, мы же знаем, через соцсети, вбрасывали люди, которые проживают за границей, в том числе на Украине", – сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты России.

Как пишет агентство, президент России заявил, что событиями в Дагестане "хотели раскачать их страну изнутри".

"Это говорит о том, что на самом то деле они преследуют, скорее всего, свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран. В данном случае – интерес борьбы с Россией и раскачки России изнутри. В нашей многонациональной стране это абсолютно недопустимо", – добавил он.

По его словам, на события в аэропорту Махачкалы повлияли вбросы в соцсетях из-за рубежа.

"В этой связи, конечно, меня удивляет позиция заокеанских деятелей. Они, вроде бы, поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры из Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Просто невероятное свинство, это уже не двойные стандарты, даже не знаю, как это назвать. Извращение сознания какое-то", – цитирует его агентство.

Отметим, что ни США, ни Украина пока не комментировали высказывания президента России.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы

Напомним, в ночь на 30 октября в Махачкале толпа людей ворвалась в аэропорт, прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет, прилетевший из Тель-Авива. Некоторые в толпе держали палестинские флаги. По данным российских СМИ, участники беспорядков искали граждан Израиля.

Через некоторое время в авиагавань прибыл спецназ, участников беспорядков начали задерживать. СК России возбудил дело о массовых беспорядках.

Ситуацию прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. Он возмутился произошедшим.

"Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт", – заявил он.

В МВД РФ сообщили, что после массовых беспорядков были задержаны десятки человек. Среди пострадавших оказались стражи порядка – двое из них попали в больницу.

О ситуации высказался также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что беспорядки в аэропорту стали "результатом вмешательства извне".

Позже Владимир Путин высказал свое мнение относительного того, кто стоит за беспорядками, а также конфликтом на Ближнем Востоке.

А глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел совещание, на котором дал указание силовикам стрелять в голову участникам беспорядков.