Ответные действия на случай ядерного удара отработали в России
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В России провели тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Ранее Сергей Шойгу сообщал, что ВС РФ отработают нанесение "массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника".
На официальном сайте Кремля сообщили, что под руководством Владимира Путина была проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания.
В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
"С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" выполнен пуск баллистической ракеты "Синева". Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования", – говорится в сообщении Кремля.
При этом, как пишет РИА Новости, ранее министр обороны России Сергей Шойгу докладывал Путину о том, что ВС РФ отработают нанесение массированного ядерного удара.
"Проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", – говорил он.
По данным РБК, РС-24 "Ярс" – это стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М".
Р-29РМУ2 "Синева" – российская трехступенчатая жидкостная баллистическая ракета третьего поколения. Такие ракеты размещаются на стратегических атомных подлодках проекта 667БДРМ "Дельфин".
Напомним, что в конце прошлой недели власти Грузии заявили о подготовке к возможной ядерной войне.
А в марте этого года Ким Чен Ын призывал КНДР быть готовой к нанесению ядерных ударов.
При этом в сентябре Касым-Жомарт Токаев, выступая на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, указал, что из всех вызовов, с которыми сталкивается человечество, пожалуй, самым разрушительным является угроза применения ядерного оружия.
Он напомнил о том, что 30 лет назад Казахстан добровольно отказался от четвертого по величине унаследованного ядерного арсенала.
По словам президента Казахстана, только взаимное доверие и сотрудничество между ядерными державами на пути к миру, свободному от ядерного оружия, могут обеспечить глобальную стабильность.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2042546-otvetnye-deystviya-na-sluchay-yadernogo-udara-otrabotali-v-rossii-video/