Зеленский подтвердил использование Украиной ракет ATACMS
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подтвердил в соцсетях, что их военные применили американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.
"Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно ATACMS себя оправдали", – написал он в своем официальном Telegram-канале.
Сегодня ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что в течение последних нескольких дней США тайно отправили в Украину "небольшое количество ракет".
По информации издания, украинские военные в ночь на вторник использовали дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по двум аэродромам в Луганске и Бердянске.
Добавим, что по информации сайте Lockheed Martin, ATACMS – управляемая ракета класса "земля – земля" с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что американские танки Abrams прибыли в Украину.
В начале октября в Киеве впервые прошло выездное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза. Одна из целей мероприятия – продемонстрировать Кремлю готовность ЕС к долгосрочной поддержке Украины.
Как пишет редакция "Русской службы Би-би-си", Боррель хотя и заявил, что финансирование Киеву со стороны ЕС не будет ослаблено, но признал обеспокоенность по поводу отсутствия помощи Украине в бюджете, согласованном накануне Конгрессом США. Президент Байден пообещал, что это лишь временный перерыв.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2041430-zelenskiy-podtverdil-ispolzovanie-ukrainoy-raket-atacms/