Зеленский подтвердил использование Украиной ракет ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подтвердил в соцсетях, что их военные применили американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.

"Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно ATACMS себя оправдали", – написал он в своем официальном Telegram-канале.

Сегодня ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что в течение последних нескольких дней США тайно отправили в Украину "небольшое количество ракет".

По информации издания, украинские военные в ночь на вторник использовали дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по двум аэродромам в Луганске и Бердянске.

Добавим, что по информации сайте Lockheed Martin, ATACMS – управляемая ракета класса "земля – земля" с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что американские танки Abrams прибыли в Украину.

В начале октября в Киеве впервые прошло выездное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза. Одна из целей мероприятия – продемонстрировать Кремлю готовность ЕС к долгосрочной поддержке Украины.

Как пишет редакция "Русской службы Би-би-си", Боррель хотя и заявил, что финансирование Киеву со стороны ЕС не будет ослаблено, но признал обеспокоенность по поводу отсутствия помощи Украине в бюджете, согласованном накануне Конгрессом США. Президент Байден пообещал, что это лишь временный перерыв.