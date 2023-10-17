Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Зеленский подтвердил использование Украиной ракет ATACMS

Опубликовано:

Ракета ATACMS
Ракета ATACMS. Иллюстративное фото: lockheedmartin.com

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подтвердил в соцсетях, что их военные применили американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.

"Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно ATACMS себя оправдали", – написал он в своем официальном Telegram-канале.

Сегодня ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что в течение последних нескольких дней США тайно отправили в Украину "небольшое количество ракет".

По информации издания, украинские военные в ночь на вторник использовали дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по двум аэродромам в Луганске и Бердянске.

Добавим, что по информации сайте Lockheed Martin, ATACMS – управляемая ракета класса "земля – земля" с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что американские танки Abrams прибыли в Украину.

В начале октября в Киеве впервые прошло выездное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза. Одна из целей мероприятия – продемонстрировать Кремлю готовность ЕС к долгосрочной поддержке Украины.

Как пишет редакция "Русской службы Би-би-си", Боррель хотя и заявил, что финансирование Киеву со стороны ЕС не будет ослаблено, но признал обеспокоенность по поводу отсутствия помощи Украине в бюджете, согласованном накануне Конгрессом США. Президент Байден пообещал, что это лишь временный перерыв.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2041430-zelenskiy-podtverdil-ispolzovanie-ukrainoy-raket-atacms/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.