В Саудовской Аравии начались переговоры о мирном урегулировании войны в Украине. Россию на них не пригласили.

Мухаммед бин Салман. Фото: Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images

В Саудовской Аравии начались двухдневные переговоры о мирном урегулировании в Украине. Россию на встречу в Джидде не пригласили, поскольку там обсуждается план окончания войны, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

В переговорах принимают участие представители Украины, стран Запада, а также делегации развивающихся стран.

Всего на встрече будут присутствовать дипломаты из порядка 40 стран, в том числе США, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Египта, Мексики, Чили и Замбии.

Москва считает неприемлемыми условия, которые обсуждают участники встречи в Джидде.

Она служит продолжением переговорного процесса, начатого в конце июня в Копенгагене. Тогда на встрече в столице Дании представители Украины, стран G7 и стран «глобального Юга» обсуждали «дальнейшую имплементацию украинской формулы мира», предложенную Зеленским.

Эта Формула среди прочего предусматривает передачу Украине территорий в границах 1991 года и выплату Россией репараций.

В своем вечернем обращении Зеленский заявил, что на встрече советников лидеров государств представлены 42 страны мира.

«Разные страны, разные политические подходы к глобальным делам. Но всех объединяет приоритет международного права и именно для этого Украина предложила формулу мира. Потому что международный порядок, нарушенный российской агрессией, должен был возобновлен», — заявил при этом Зеленский.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак накануне встречи в Джидде писал, что ждет непростых переговоров. По данным прессы, Украина пытается убедить развивающиеся страны в необходимости поддержать мирный план Зеленского.

Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил надежду на то, что переговоры в Джидде приведут к договоренностям о проведении саммита на уровне мировых лидеров, в ходе которого будет обсуждаться мирный план Украины.

На переговорах в Джидде также присутствует Китай — туда приехал специальный представитель китайского правительства по вопросам Евразии Ли Хуэй.

«У нас много разногласий и у нас разные позиции по многим вопросам, но важно, что у нас общие принципы», — заявил Ли Хуэй перед переговорами. На встрече в Копенгагене представителя КНР не было.

Ранее американское издание WSJ со ссылкой на западных дипломатов писало, что Саудовская Аравия была выбрана как место проведения саммита, поскольку западные страны надеялись на присутствие представителя Китая.

Пекин поддерживает тесные отношения как с Россией, так и с Саудовской Аравией.

Три этапа

Ранее Ермак говорил, что Украина рассчитывает реализовать свою Формулу мира в три этапа.

На первом из них проходили встречи с послами, аккредитованными в Украине.

На втором — встречи советников по национальной безопасности в поиске оптимальных формулировок и механизмов имплементации плана (такая встреча, по словам Ермака, уже прошла в Копенгагене), а следующая как раз проходит в Саудовской Аравии.

На третьем этапе запланирован учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.

Журналисты газеты Wall Street Journal писали, что саммит в Саудовской Аравии проходит на фоне активной борьбы Кремля и западных союзников Украины за симпатии основных развивающихся стран, многие из которых сохранили нейтральность в отношении войны.

По данным собеседников WSJ, европейские чиновники надеются, что во время саммита удастся урегулировать разногласия между Украиной и развивающимися странами по вопросу о том, на каких условиях должна закончиться война.

План Зеленского

На встрече в Копенгагене, как говорят источники издания, эти разногласия были значительными: Киев пытался убедить развивающиеся страны поддержать мирный план президента Владимира Зеленского.

Он в числе прочего предполагает, что какие-либо переговоры могут начаться только после возвращения Украине всех оккупированных территорий и вывода российских войск.

Подробности плана таковы:

ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и жителей Украины, вывезенных на российскую территорию;

восстановление территориальной целостности Украины;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

восстановление справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны.

Многие развивающиеся страны ранее заявляли, что готовы обсуждать общие принципы, но не могут поддержать план Зеленского, отмечали журналисты WSJ

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031404-v-saudovskoy-aravii-nachalis-peregovory-o-mirnom-uregulirovanii-voyny-v-ukraine-rossiyu-na-nih-ne-priglasili/