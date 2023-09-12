Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится на Дальнем Востоке, передает РИА Новости.

"Пока мы не говорим, на Дальнем Востоке", – сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что состоятся переговоры двух делегаций, которые возглавляют лидеры стран. Также, по его словам, ожидается общение один на один и официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына.

При этом Песков отметил, что каких-либо пресс-конференций по случаю визита лидера КНДР не запланировано.

Вчера южнокорейские СМИ сообщали, Ким Чен Ын отбыл на поезде из Пхеньяна в Россию. Отмечалось, что встреча двух лидеров должна состояться 13 сентября.

Позже в Кремле подтвердили визит северокорейского лидера в Россию.

Напомним, на прошлой неделе в Вашингтоне заявляли, что лидер КНДР Ким Чен Ын собирается в ближайшие дни приехать в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить вопрос о поставках оружия Москве.

По их предположениям, лидеры двух стран должны были встретиться в рамках Восточного экономического форума.

При этом, как пишет РИА Новости, сейчас Путин находится во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум. Однако его встречи с Ким Чен Ыном на полях ВЭФ не запланировано.

Между тем еще в июле северокорейский лидер продемонстрировал новейшее оружие КНДР министру обороны России Сергею Шойгу. Также Ким Чен Ын и Шойгу обсудили "вопросы, представляющие взаимный интерес", в области национальной обороны и международной безопасности.