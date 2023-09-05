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США: Ким Чен Ын планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить поставки оружия в Россию

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын собирается в ближайшие дни приехать в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить вопрос о поставках оружия Москве, заявляют в Вашингтоне.

На прошлой неделе Белый дом утверждал, что Россия ведет секретные переговоры с КНДР о поставках боеприпасов для российской армии, которая ведет войну в Украине.

«Как мы уже предупреждали, переговоры о поставках оружия между Россией и КНДР активно продвигаются, – заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. – Мы располагаем информацией о том, что Ким Чен Ын ожидает продолжения этих дискуссий, включая дипломатическое взаимодействие на уровне лидеров в России».

Первой о готовящемся визите сообщила в понедельник газета New York Times. По информации издания, Ким Чен Ын, который крайне редко выезжает за пределы Северной Кореи, скорее всего, отправится на своем бронепоезде во Владивосток и встретится с Путиным в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 10-13 сентября.

«Путин хочет уговорить Кима прислать России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Ким хотел бы, чтобы Россия снабдила Северную Корею передовыми спутниковыми технологиями и атомными подлодками», – передает NYT слова собеседников в разведке.

По их словам, северокорейский лидер также хотел бы получить продовольственную помощь.

Как заявила журналистам Эдриенн Уотсон, во время недавнего визита в Пхеньян российский министр обороны Сергей Шойгу пытался убедить Пхеньян продать России боеприпасы.

Она также напомнила, что Путин и Ким обменивались письмами, в которых говорилось о расширении двустороннего сотрудничества.

«Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией о поставках оружия и соблюдать публично взятые Пхеньяном на себя обязательства не поставлять и не продавать оружие России», – сказала Уотсон, предупредив о возможности введения новых санкций в случае поставок оружия.

На прошлой неделе США, Великобритания, Южная Корея и Япония выступили в ООН с совместным заявлением о том, что любая сделка по расширению двустороннего сотрудничества между Россией и КНДР будет нарушать резолюции Совета Безопасности, которые Москва сама же и поддержала.

По их словам, после визита Шойгу в Пхеньян другая группа российских официальных лиц отправилась в Северную Корею для продолжения переговоров о закупках оружия.

Американская пресса еще прошлой осенью писала, что Россия закупила у КНДР миллионы снарядов. Пхеньян и Москва отрицали, что Северная Корея поставляет России оружие для ведения войны в Украине.

Джон Эверард, занимавший пост посла Британии в КНДР в 2006-2008 годах, сказал Би-би-си, что теперь визит Ким Чен Ына в Россию вообще может не состояться.

«Ким Чен Ын – абсолютный параноик в вопросах личной безопасности. Он делает все возможное, чтобы сохранить свои передвижения в тайне, и если стало известно, что он планирует поехать во Владивосток для встречи с президентом Путиным, то, скорее всего, он просто отменит это мероприятие», – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035257-ssha-kim-chen-yn-planiruet-vstretitsya-s-putinym-chtoby-obsudit-postavki-oruzhiya-v-rossiyu/

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